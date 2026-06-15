Chilavert apuntó contra Alfaro tras la derrota de Paraguay: «Es fácil tocar la guitarra y hablar»

Fiel a su estilo, José Luis Félix Chilavert no se midió y criticó duramente a Gustavo Alfaro y a los jugadores de Paraguay luego de la dura caída en el debut del Mundial 2026, 4-1 contra Estados Unidos.

«Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney«, aseguró el ex arquero.

«Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones», continuó.

📱Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"💣



🗣️"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

Al hablar del entrenador, Chilavert lo consideró «100% responsable» de la dura derrota en Los Ángeles. «Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial«, criticó.

También lo señaló por su falta de reacción durante el partido para contrarrestar la superioridad de los norteamericanos. «Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival», indicó.

«No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos», siguió Chila. «En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano«, completó.

Paraguay buscará la recuperación en el grupo D contra Australia el próximo jueves a las 23 horas. Si no gana, complica seriamente sus chances de clasificar.