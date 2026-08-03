Cuáles son las multas más frecuentes en las esquinas de Neuquén

A tres años de implementación del sistema de fotomultas en las esquinas con semáforos en Neuquén, la invasión de la senda peatonal es la infracción más frecuente. El dato estadístico al 31 de julio de 2026 señaló que del total de las contravenciones, más de la mitad ( el 61%) se registran cuando los vehículos se detienen en los cruces peatonales, sin respetar el paso libre del peatón.



O avanzan con impaciencia sobre la zona de cruce (denominada comúnmente cebras) con la parte delantera del vehículo antes de que el semáforo habilite con la luz verde. Las imágenes de la infracción en la página de la comuna, muestran cómo las personas deben esquivar la trompa de los autos para cruzar caminando de una esquina a la otra.



La multa más baja por esa infracción llega a los 90.250 pesos si se paga dentro de las 48 horas y sin realizar el descargo en los tribunales de Faltas. Con el reclamo, de no resultar a favor, la multa superará los 180.000 pesos según la última actualización de la tasa, en mayo.



Son tres las multas más comunes por faltas al tránsito en las esquinas: el vehículo sobre la senda peatonal, el cruce hacia la izquierda en las avenidas ( 19,8 por ciento )y la infracción del cruce con el semáforo en rojo (19,3 por ciento). La tercera falta, por la gravedad de la infracción, tiene multas más altas: 180.500 pesos el pago voluntario en la misma semana ó pagos de hasta 361.000 pesos si la infracción tiene agravantes detectadas durante el descargo en el juzgado de Faltas.



Las cifras detallan que los horarios de mayor impaciencia e infracciones se registran al mediodía y a las 17. En julio, cada semáforo con cámara fotomultas labró un total de 3,8 multas por día en promedio, y en un 8,4% de los casos se produce en esos dos horarios.

El lugar donde más se cometen infracciones son en las cámaras del microcentro, con vehículos que en más de un 72 por ciento son de la provincia y de ese total, más de un 54 por ciento, capitalinos. Las infracciones se envían, con fotos, por correo electrónico.