Javier Frana, capitán argentino de Copa Davis, habló en exclusiva con RÍO NEGRO: «Esta serie será un gran desafío para todos»

(AAT). Javier Frana asumió la capitanía del equipo en diciembre de 2024, en reemplazo de Guillermo Coria. La próxima serie ante Turquía será su debut como cabeza de equipo en el país.

¡Cuenta regresiva, en marcha! La llegada de la Copa Davis al Ruca Che, los próximos 19 y 20 de septiembre, representa un suceso especial y trascendental por donde se lo mire. Así lo determinan las necesidades deportivas de turno y el trasfondo institucional.

La máxima competición del tenis mundial desembarca por primera vez en Neuquén, con dos claros objetivos para los directivos de la Asociación Argentina de Tenis (AAT): es tan importante ganar y mantener la plaza en los Qualifiers, como continuar el proceso de federalización del deporte.

“Esta serie será un gran desafío para todos. Primero, en lo personal, va a ser mi debut como capitán en Argentina; y también, siendo del interior, me pone feliz que ocurra en un lugar inédito para el tenis. Eso lo hará doblemente especial”.

La frase pertenece nada menos que a Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, quien habló en exclusiva con Río Negro sobre el presente del tenis argentino y los preparativos del combinado nacional de cara al cruce ante Turquía.

Para Frana, ex N°30 del mundo y medallista olímpico en Barcelona 92’, la posibilidad de llevar el deporte a nuevos lugares resulta vital para generar nuevos talentos y mantener activa la práctica del tenis.

“Siempre es valioso que los lugares que están menos centralizados tengan esa posibilidad. El interior del país siempre fue un fuerte puntal para el tenis; muchos jugadores, históricamente, llegaron de distintas provincias. Y eso ayuda a que el deporte esté cada vez más cerca de la gente”.

“Cuando a mí me tocó estar en la parte formativa del tenis argentino, el deporte estaba mucho más centralizado en Buenos Aires. Y eso, afortunadamente, está dejando de ser así, abriéndose a muchos nuevos lugares”, revalorizó.

Agustín Calleri (izquierda), presidente de la AAT, junto a Mariano Zabaleta (Vicepresidente) y Horacio Marín, CEO de YPF, en la presentación de la Copa Davís el pasado sábado en Neuquén.

El choque ante Turquía

El debut de Javier Frana como capitán en Argentina apunta a cambiar la cara tras la derrota por 3 a 2 ante Corea en febrero pasado y mantener al equipo albiceleste entre los Qualifiers para el próximo año.

“Tomamos esta serie como un enorme desafío y con la seriedad que corresponde, tal como lo venimos haciendo desde que empezamos a trabajar. Indistintamente de la instancia, este año está siendo un poco más difícil por no haber podido ganar contra Corea. Este compromiso necesita que estemos bien metidos y haciendo todo lo que está bajo nuestro control de la mejor manera”, aseguró Frana.

Salir de Buenos Aires y apostar por superficie rápida, trabajos que se encuentran más que encaminados en el estadio neuquino. Otro aspecto positivo según el capitán.

“Para los jugadores es algo favorable que tengan una continuidad de superficie y no tengan que someterse al estrés y al riesgo que conlleva pasar de un escenario a otro en cuestión de días y a un nivel tan alto de competencia. Afortunadamente, todos los jugadores responden de igual forma en distintas superficies y eso hace que no seamos polvo de ladrillo dependientes”, reconoció.

Con lo último del tanque

El duelo ante Turquía ocurrirá luego del US Open, cuarto y último torneo grande del año. Allí Frana deberá analizar detalladamente el panorama a fin de conformar el equipo ideal.

Para esta altura del año, los abanderados argentinos llegan extenuados por las exigencias de un cada vez más exigente calendario ATP; un factor preponderamente más allá de la actualidad de cada uno y sus respectivos rankings.

«Es un momento de año duro, porque llegan con un recorrido grande del calendario. Sumado a que estos torneos previos al US Open se juegan a altas temperaturas y a un nivel de exigencia brutal. Eso naturalmente consume las energías, que a esta altura no abundan; y si bien puede haber buenos resultados, no deja de ser muy demandante», aseguró Frana.

“Tenemos una gran cantidad de jugadores que están entre los mejores y en condiciones de estar dentro. Lo mejor que le puede pasar a un capitán es afrontar este tipo de problemas: tener que elegir entre cinco o más jugadores que estén en el más alto nivel del circuito”, cerró el capitán.