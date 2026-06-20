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Países Bajos aplastó a Suecia por 5-1 y lidera el grupo F del Mundial 2026

Países Bajos goleó a Suecia y alcanzó los cuatro puntos en su zona. En la última fecha, los dirigidos por Ronald Koeman definirán la clasificación contra Túnez. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Países Bajos sacó ventaja rápido ante Suecia y lo terminó goleando. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Países Bajos sacó ventaja rápido ante Suecia y lo terminó goleando. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Países Bajos goleó a Suecia por 5-1 en Houston, en el marco de la segunda fecha del grupo F. Tras un empate ante Japón en el debut, Holanda se encaminó rumbo a la clasificación con una contundente goleada ante los suecos, que habían logrado ese mismo resultado a favor en el estreno ante Túnez.

Los tantos de Países Bajos en la goleada ante Suecia

Con dobletes de Brian Bobbey y Cody Gakpo, además de un tanto de Crysencio Summerville, los dirigidos por Ronald Koeman cosecharon su primera victoria en el torneo y lideran con cuatro puntos. Para Suecia había descontado Anthony Elanga, en la segunda etapa.

La Naranja abrió el marcador a poco del inicio de la mano de Brobbey, quien conectó un centro de Gakpo y estampó el 1-0 a los cinco minutos. El seleccionado de Koeman manejó el partido a partir de la tenencia de la pelota. Suecia tuvo problemas para recuperar el balón y sufrió en defensa al mostrar varias falencias para cubrir los espacios.

Países Bajos apretó el acelerador y a los 15 minutos aumentó la ventaja cuando Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brobbey la desvió en el área para el 2-0. Con el resultado a favor, Holanda controló el ritmo del juego ante la pasividad de su rival.

Más allá de que los neerlandeses dominaron el duelo en la primera etapa, Suecia reaccionó sobre el final con remates de Gyokeres y otro de Yasin Ayari.

El complemento y con una jugada idéntica a las anteriores: Dumfries desbordó sobre la banda derecha y lanzó un centro rasante para la llegada de Cody Gakpo que anotó el 3-0. El atacante del Liverpool fue el encargado del 4-0 tras una notable jugada individual.

Luego, el ingresado Elanga descontó en el resultado tras quedar mano a mano con el arquero. Cerca del final, Summerville convirtió el 5-1 con un tiro de media distancia.


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Países Bajos goleó a Suecia por 5-1 en Houston, en el marco de la segunda fecha del grupo F. Tras un empate ante Japón en el debut, Holanda se encaminó rumbo a la clasificación con una contundente goleada ante los suecos, que habían logrado ese mismo resultado a favor en el estreno ante Túnez.

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