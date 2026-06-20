Países Bajos aplastó a Suecia por 5-1 y lidera el grupo F del Mundial 2026

Países Bajos goleó a Suecia por 5-1 en Houston, en el marco de la segunda fecha del grupo F. Tras un empate ante Japón en el debut, Holanda se encaminó rumbo a la clasificación con una contundente goleada ante los suecos, que habían logrado ese mismo resultado a favor en el estreno ante Túnez.

Los tantos de Países Bajos en la goleada ante Suecia

Con dobletes de Brian Bobbey y Cody Gakpo, además de un tanto de Crysencio Summerville, los dirigidos por Ronald Koeman cosecharon su primera victoria en el torneo y lideran con cuatro puntos. Para Suecia había descontado Anthony Elanga, en la segunda etapa.

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🚨 𝗚𝗢𝗟 𝗡𝗼. 𝟵𝟳 DEL #MUNDIAL2026

ᴘᴀíꜱᴇꜱ ʙᴀᴊᴏꜱ 🇳🇱



Brian Brobbey abre el marcador en solo 5 minutos, asistencia de Gakpo



ɢʀᴜᴘᴏ ꜰ

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La Naranja abrió el marcador a poco del inicio de la mano de Brobbey, quien conectó un centro de Gakpo y estampó el 1-0 a los cinco minutos. El seleccionado de Koeman manejó el partido a partir de la tenencia de la pelota. Suecia tuvo problemas para recuperar el balón y sufrió en defensa al mostrar varias falencias para cubrir los espacios.

GOOOOOOOL DE HOLANDA

Doblete del tanque Brobbey, gana Holanda es muy superior a los Suecos#Holanda 🇳🇱 2-0 #Suecia 🇸🇪pic.twitter.com/w49RpAOCYb — PRODEBARDO.com (@PRODEBARDO) June 20, 2026

Países Bajos apretó el acelerador y a los 15 minutos aumentó la ventaja cuando Denzel Dumfries lanzó un centro rasante desde la derecha y Brobbey la desvió en el área para el 2-0. Con el resultado a favor, Holanda controló el ritmo del juego ante la pasividad de su rival.

YA ES GOLEADA NEERLANDESA



Cody Gapko empujó la pelota y puso el 3-0 de Países Bajos sobre Suecia en Huston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9t1d8o1K8c — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Más allá de que los neerlandeses dominaron el duelo en la primera etapa, Suecia reaccionó sobre el final con remates de Gyokeres y otro de Yasin Ayari.

LLEGÓ EL CUARTO DE PAÍSES BAJOS



Segundo gol del partido para Cody Gapko y el 4-0 para su equipo ante Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vkFKma36Fi — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

El complemento y con una jugada idéntica a las anteriores: Dumfries desbordó sobre la banda derecha y lanzó un centro rasante para la llegada de Cody Gakpo que anotó el 3-0. El atacante del Liverpool fue el encargado del 4-0 tras una notable jugada individual.

GOLAZO PARA DESCONTAR



Apareció la velocidad Elanga para recortar la distancia. Países Bajos gana, pero ahora por 4-1 en Houston.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3MyQzHXIym — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

Luego, el ingresado Elanga descontó en el resultado tras quedar mano a mano con el arquero. Cerca del final, Summerville convirtió el 5-1 con un tiro de media distancia.