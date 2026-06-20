La emoción de la novia del Diablito Echeverri al mostrar su nueva casa en Chaco: “Nunca tuve habitación propia”

Melissa Fernández, pareja del futbolista Claudio “Diablito” Echeverri, emocionó a sus seguidores al compartir un video en el que mostró su nueva casa en Chaco y, especialmente, la habitación que logró tener por primera vez en su vida.

A través de sus redes sociales, la joven relató con sinceridad las condiciones en las que creció y explicó por qué este momento representa un sueño cumplido para ella y su familia.

“Hola gente, les quiero mostrar mi nueva habitación que tengo en Chaco. Yo estoy súper contenta porque nunca en mi vida tuve habitación propia. Vivía con mis hermanos, ellos dormían en el sillón para darme la cama”, expresó Melissa mientras recorría el espacio recién acondicionado.

La joven mostró el nuevo sommier y parte de los muebles que incorporó al dormitorio, al tiempo que destacó que la vivienda es un proyecto compartido con el futbolista surgido de River Plate.

“Ahora tenemos nuestro propio lugar porque también es de mi pareja”, comentó con entusiasmo.

Melissa recordó además que, cada vez que Echeverri viajaba a Chaco para visitarla, debía hospedarse en hoteles debido a la falta de espacio en la vivienda familiar.

“Él, cuando venía acá, se quedaba en un hotel”, contó.

💫🏡 La felicidad de la novia del Diablito Echeverri al mostrar su nueva casa en Chaco pic.twitter.com/7MiZKdBD6W — Radio Sudamericana (@rsudamericana) June 20, 2026

El presente del Diablito Echeverri en Europa

Mientras Melissa disfruta de esta nueva etapa personal, Claudio Echeverri aguarda definiciones sobre su futuro futbolístico en Europa.

El joven chaqueño fue transferido de River Plate al Manchester City a comienzos de 2024 por una cifra cercana a los 15 millones de euros. Sin embargo, recién se incorporó al club inglés a fines de ese año y tuvo escasa participación en el plantel profesional.

Por ese motivo, la institución decidió cederlo a préstamo para que sumara rodaje. Primero pasó por el Bayer Leverkusen y posteriormente por el Girona FC, donde disputó la última temporada.

Mientras espera una nueva oportunidad para consolidarse en el fútbol europeo, Echeverri atraviesa un presente de crecimiento personal junto a Melissa, quien celebró públicamente un logro que para ella tiene un significado mucho más profundo que una simple mudanza: contar, por primera vez, con un espacio propio.