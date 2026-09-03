Alerta por calor extremo en Monza: ¿qué medidas se toman y cómo afecta a los pilotos?

El extremo calor pronosticado será un aspecto determinante este fin de semana en el circuito de Monza, escenario del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde el argentino Franco Colapinto intentará explotar las mejoras que Alpine le preparó para dicha ocasión.

Las novedades de último momento tienen que ver con el clima. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió activar oficialmente el protocolo de riesgo por calor para proteger la integridad de los pilotos.

La medida fue comunicada por el organismo a partir de un informe del Servicio Meteorológico Oficial de la Fórmula 1. Según el mismo, el índice de calor superará los 31 °C en algún momento durante la carrera del domingo; el momento de mayor tiempo en pista.

“De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento FIA F1, tras recibir una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0 °C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un Riesgo por Calor”, informó la FIA.

La situación no será exclusiva del domingo. Las temperaturas estarán por encima del límite establecido durante las tres jornadas del Gran Premio. Para mañana se espera que durante la segunda práctica libre se alcancen los 36 °C, mientras que el sábado la clasificación podría disputarse con unos 35 °C.

El domingo, cuando se ponga en marcha la carrera a las 15 de Italia, la temperatura ambiente rondaría los 33 °C. La competencia tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos a 1 hora y 30 minutos en condiciones normales.

En sus primeras carreras de 2024, Colapinto acudía constantemente a los chalecos refrigerantes. Especialmente en las competencias de Oriente Medio, donde el calor extremo es moneda corriente.

¿Qué medidas podrán tomar los pilotos?

La declaración de riesgo activa una serie de medidas destinadas a reducir el impacto del calor dentro de los autos, donde las condiciones pueden ser todavía más extremas.

A partir de este protocolo, los pilotos tendrán dos opciones: utilizar un chaleco refrigerante diseñado para ayudar a controlar su temperatura corporal o prescindir de él y agregar 0,5 kilos de lastre al monoplaza. Ese peso extra busca compensar la diferencia de utilizar el sistema de refrigeración y mantener iguales las condiciones competitivas entre los autos.

Los chalecos refrigerantes forman parte de un sistema que la FIA viene trabajando desde hace tiempo para afrontar las condiciones extremas de calor. Los mismos se los puede ver previo a cada GP, ya que la mayoría de los pilotos lo utiliza por debajo del traje antiflama.