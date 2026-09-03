La Legislatura de Río Negro ratificó el convenio de traspaso a la Provincia de las rutas 22 y 151

La Legislatura ratificó por mayoría, 38 a 3, el convenio firmado entre la Provincia de Río Negro y el Estado Nacional, que establece los términos y condiciones para «la transferencia a la órbita provincial de la gestión, administración y mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 22 y de la Ruta Nacional Nº 151».

La propuesta incluye la declaración de emergencia, por una año, y la toma de un crédito por «hasta 60 millones de dólares» que se gestiona ante el banco Fonplata para las reparaciones más urgentes de ambas vías.

En general la iniciativa tuvo el rechazo de los legisladores Leandro García, Luis Ivancich y Alejandra Más, mientras que en particular se sumaron algunos rechazos más en lo referido a la declaración de emergencia..

El exministro de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri (Juntos Somos Río Negro), fue el encargado de defender el proyecto en el recinto y remarcó que «a la gente no le importan las jurisdicciones, necesitan respuestas cuanto antes» y «el reclamo no es al gobierno nacional de turno sino al gobierno de Río Negro, por eso el gobernador Alberto Weretilneck propone hacernos cargos de la operación y mantenimiento de las rutas 22 y 151».

Valeri reconoció que «todas las rutas nacionales están en situación crítica, como la 23 la 3 y la 40, pero -dijo- vamos por parte» y remarcó que «el plan» es «avanzar sobre lo urgente y la visión de futuro que necesitamos para la provincia».

Sobre lo urgente marcó: «la reparación y finalización de obras en 305 kilómetros, con diferentes status en relación a las obras y a las empresas constructoras».

Confirmó que «vamos a empezar con cuatro sectores importantes»: la rotonda de Choele Choel, sobre la ruta 22; el tramo entre Barda del Medio y Catriel, en la 151; la zona de Puente 83 en Cipolletti y el puente ferroviario en el inicio de la ruta 151.

«Eso es lo urgente y lo necesario es un convenio firmado por el CFI y con Neuquén para un plan estratégico sobre las rutas futuras», con «un estudio profundo para los próximos 20 años» mediante la contratación «de una consultora» para realizar el estudio necesario.

El parlamentario señaló que «es un hecho histórico» porque «la decisión que tomemos será para los próximos 20 años» y remarcó que «esta decisión, este emprendimiento, es para hacernos cargo de algo que no nos competía».

Lenadro García (PJ-Nuevo Encuentro) planteó su desacuerdo y dijo que «es un proyecto que va a pasar a la historia» porque «estamos asumiendo una responsabilidad que le corresponde al gobierno Nacional sin los recursos y sin la transferencia de jurisdicción».

Leandro García, legislador del bloque PJ-Nuevo Encuentro. Foto: Marcelo Ochoa.

Sostuvo que «es verdad que las rutas está destruidas» pero «lamento decirle a los vecinos que sufren el estado de las rutas que no se va a resolver algún problema. Algo va a poder mejorar, pero los principales puntos de conflictos no van a ser resueltos con esta transferencia» y marcó que es «una estafa de la que no queremos ser cómplices» por la falta de liquidación del impuesto a los combustibles y «la provincia se hace cargo de más obligaciones con menos recursos».

La lista de oradores se extendió por más de tres horas con planteos repetidos a favor de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pero con algunos cuestionamientos referidos a la falta de transferencia de recursos nacionales.

Entre otros, Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) dijo que «estamos entre la espada y la pared, por los vecinos que perdieron familiares en esas rutas» y «las tenemos que arreglar».

Gabriel Picotti cuestionó que «faltan precisiones por el endeudamiento» y dijo que «estamos firmando un cheque en blanco», mientras que Ariel Bernatene (UCR) a favor porque «no quiero llevar la discusión a si son rutas de la Nación o de la Provincia» y «las responsabilidades son de los gobiernos Nacional, Provincial y también Municipal porque las consecuencias las sufrimos los que las transitamos a diario».

Fernando Frugoni (CC ARI) sostuvo que «corresponde, ante la ausencia de Nación, dar una respuesta a los vecinos, a quienes transitamos estas rutas, a quienes las sufrimos», Fabián Pilquinao (VcT) adelantó el voto positivo porque «apoyamos por una cuestión de emergencia» y su compañera de bancada Ayelén Spósito (VcT) agregó que «vamos a acompañar porque tenemos responsabilidades políticos».

Reconocimiento a la empresa Invap

La Legislatura aprobó una ley conmemorativa por los 50 años de INVAP y el vicegobernador, Pedro Pesatti, destacó la trayectoria de la empresa estatal provincial y rindió homenaje a las generaciones de científicos, técnicos, profesionales y trabajadores que hicieron posible uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la Argentina.

«Celebrar los cincuenta años de INVAP es, ante todo, reconocer a quienes hicieron posible esta extraordinaria construcción colectiva. Comenzando por su inspirador, el doctor Conrado Franco Varotto, y por aquel grupo de jóvenes científicos, físicos, ingenieros y técnicos que, desde Bariloche, se atrevieron a imaginar un proyecto que para muchos seguramente parecía imposible».

El vicegobernador extendió su reconocimiento «a todas las generaciones que durante medio siglo fueron acumulando conocimiento, experiencia y capacidades» y saludó «a los cerca de 1.800 trabajadores que hoy integran INVAP y tienen la responsabilidad de proyectar esta historia hacia el futuro».