¿Qué viene después de Vaca Muerta?: el desafío que la inteligencia artificial abre en la región

Diego Manfio planteó en Roca que la tecnología puede transformar no solo el petróleo y el gas, sino también la fruticultura, el turismo, la logística y la salud. Foto Franco Urchipía.

El auditorio estaba lleno de estudiantes de quinto año y Diego Manfio eligió empezar lejos de las fórmulas habituales sobre carreras y salida laboral. “No elijan una carrera, elijan un camino”, les dijo. La frase atravesó buena parte de su charla “Tu lugar en el futuro”, que brindó este jueves durante la 12ª Expo Patagonia Universidad en General Roca.

Organizada por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), la exposición reunió a universidades, institutos y otros espacios educativos de la región, con propuestas de orientación vocacional y actividades artísticas.

Manfio, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería Sima y uno de los impulsores del Polo Tecnológico de Neuquén, habló de liderazgo, formación y perseverancia, pero también puso sobre la mesa una pregunta especialmente relevante para Río Negro y Neuquén: cómo construir un futuro que no dependa exclusivamente de Vaca Muerta.

Innovar antes de tener que adaptarse

“Uno se adapta cuando llega tarde e innova cuando va por delante”, sintetizó Manfio en diálogo con Diario RÍO NEGRO después de la conferencia.

Su planteo parte de reconocer el enorme motor económico que representa hoy Vaca Muerta, pero también de pensar qué capacidades quedarán instaladas para el día en que ese escenario cambie. En esa búsqueda ubica al Polo Tecnológico y, especialmente, a la economía del conocimiento y la inteligencia artificial.

“Tenemos que encontrar esa innovación y no pensar solamente que cuando las cosas cambien nos adaptamos, porque ahí llegamos tarde”, señaló.

Para Manfio, ese horizonte ya puede pensarse desde actividades que forman parte de la identidad regional. La tecnología puede aplicarse al petróleo y el gas, pero también a la fruticultura, el turismo, la logística, la medicina y otras industrias.

“El objetivo del Polo Tecnológico es que Neuquén trascienda Vaca Muerta, que las personas puedan desarrollar cosas más allá de Vaca Muerta”, sostuvo.

Inteligencia artificial y habilidades humanas

Ante una exposición universitaria organizada por una institución dedicada a las artes, Manfio encontró otro punto para pensar el futuro. Si la inteligencia artificial puede asumir una parte creciente de las tareas vinculadas al razonamiento y el procesamiento de información, sostuvo, las habilidades humanas cobran todavía más valor.

“Hoy hay más dirección hacia las habilidades blandas. La inteligencia artificial viene a hacer cosas que hacíamos siempre y nos demanda esas habilidades”, explicó.

En ese escenario ubicó a la cultura, las emociones, la creatividad y la capacidad de relacionarse con otros como dimensiones que la formación debería potenciar.

Durante la charla también insistió en que disponer de información ya no alcanza. “La información está disponible para todo el mundo hoy, más que nunca. Pero si no estás formado, no hacés uso de la información”, explicó a los estudiantes.

Y dejó cuatro características que, desde su experiencia, buscan hoy las empresas: curiosidad, compromiso, valores y determinación.

“No elijan una carrera, elijan una trayectoria”

A chicos que estaban justamente recorriendo una feria para decidir qué estudiar, Manfio les propuso cambiar la pregunta. Más que acertar de una vez y para siempre con una profesión, los invitó a construir una trayectoria de aprendizaje permanente.

“No elijan una carrera, elijan un camino”, repitió. Ese camino, explicó, se construye con formación, experiencia, disciplina y capacidad para seguir aprendiendo a medida que cambia el mundo.

También puso un fuerte acento en la ética. “Si perdemos la ética, ¿cuánto valemos? Cero”, planteó ante los estudiantes. Y cerró con otra idea que atravesó su exposición: liderarse a uno mismo, elegir con quién recorrer el camino y no esperar que el futuro simplemente suceda.