Añelo: el hospital y la región sanitaria Vaca Muerta sumaron tres profesionales

El ingreso de profesionales al sistema público de Salud en Neuquén contempló a la región Vaca Muerta que incluye a Añelo, Buta Ranquil y la zona sanitaria. A partir de este mes, se oficializó su tarea en cada una de los lugares donde cumplirán sus funciones y se integrarán a los equipos existentes.

Se trata de una psicóloga y dos trabajadoras de servicio social que se repartirán entre el hospital añelense, la zona sanitaria y el hospital de Buta Ranquil.

Se trata de Daniela Florencia Vallejos, licenciada en Psicología que tendrá como destino el hospital de Artemio Rubén Bautista, de Añelo; Camila Eugenia Vaso, una licenciada en Servicio Social que prestará actividades en el hospital Enfermero Gabino Sagredo de Buta Ranquil; mientras que Alma Lucía Irrazábal también licenciada en Servicio Social se desempeñará en Región Sanitaria Vaca Muerta.

En Añelo funciona un centro de día, espacio que se levanta en el mismo predio del hospital. El ingreso es por la calle 20 y esquina con 1.

Por otra parte, se informó de manera oficial que las designaciones las hizo el ministerio de Salud de Neuquén luego que el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto respectivo. Se indicó que fueron, en total, 33 los profesionales y técnicos que se incorporaron para trabajar en diferentes establecimientos de salud de la provincia.

En todos los casos, la fecha de ingreso fue la del 1 de septiembre de 2026. A la vez, se indicó que la designación del personal crítico y especializado se concretó en los términos del convenio colectivo de trabajo. Las disciplinas contempladas fueron consideradas «esenciales» para el funcionamiento de los efectores sanitarios de distintas complejidades.

El grueso de las incorporaciones tendrán como destino la región sanitaria Confluencia que sumó 22 profesionales y que se repartirán entre los hospitales Castro Rendón y Bouquet Roldán de Neuquén; de Centenario; y de Plottier.

Se contempló además a los centros de salud de Almafuerte; colonia rural Nueva Esperanza; Valentina Norte Rural Los Hornos; y de Valentina Sur. En la región Alto Neuquén, se incorporará para el hospital de Chos Malal; en la región Lagos del Sur se aprobó para los hospitales de Junín de los Andes; San Martín de los Andes; y el centro de salud de Villa Traful.

Finalmente, se informó que se incorporó personal para el nivel central y la dirección Central.