Edifica Neuquén 2026 llega al Domuyo con foco en la construcción sustentable y récord de inscriptos

La ciudad de Neuquén capital se prepara para albergar una nueva edición de Edifica Neuquén 2026, la exposición integral de arquitectura, construcción, diseño y desarrollo inmobiliario más convocante de la Patagonia. El evento tendrá lugar del 10 al 12 de septiembre en las instalaciones del centro de convenciones Domuyo con entrada libre y gratuita, en una convocatoria que ya marca un salto cuantitativo para el sector: el registro previo roza los 10.000 inscriptos, triplicando los valores de la edición anterior.

«Edifica Neuquén se fue posicionando como el evento más importante de construcción, arquitectura, diseño, maquinarias y materiales. En la primera edición, en 2024, tuvimos 800 inscriptos; el año pasado llegamos a casi 3.000, y ahora estamos pisando los 10.000. Es un emprendimiento neuquino pero con impacto en todo el Alto Valle y Río Negro», destacó el productor general del evento, Marcos Galian, en declaraciones a Río Negro Radio.

Casas modulares, arquitectura y sustentabilidad: el eje del nuevo hábitat

Uno de los principales atractivos de esta tercera entrega será la exhibición en escala real de nuevos sistemas constructivos enfocados en la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. La muestra contará con un despliegue destacado de módulos habitacionales (viviendas industrializadas), perfilería, panelería térmica y equipamiento pesado para obras civiles y viales.

«Lo que más está impactando tiene que ver con la sustentabilidad y con cómo construimos. El público busca sistemas que cuiden el entorno, y la construcción del futuro apunta decididamente a los módulos habitacionales y la panelería sustentable. Quienes asistan van a poder recorrer esas casas modulares y evaluar directamente los materiales», detalló Galian sobre la propuesta técnica.

Para ordenar la oferta de expositores, la organización diseñó dos espacios específicos:

Edifica Home & Deco (Área 10×45): un sector exclusivo orientado al interiorismo, equipamiento del hogar, paisajismo, luminaria y tendencias en terminaciones arquitectónicas.



un sector exclusivo orientado al interiorismo, equipamiento del hogar, paisajismo, luminaria y tendencias en terminaciones arquitectónicas. Edifica Impulsa: una plataforma creada para potenciar a la comunidad emprendedora local, facilitando la vinculación entre proveedores de servicios técnicos y desarrolladores.

Cronograma en el Domuyo: tres jornadas temáticas con disertantes nacionales

El cronograma de actividades contempla una agenda diferenciada por jornadas, orientada tanto a profesionales del rubro como a inversores y público general:

Jueves 10: apertura técnica centrada en métodos de construcción y materiales. Contará con la conferencia del analista político Jorge Giacobbe , quien disertará sobre las perspectivas sociales e institucionales de la coyuntura nacional.





apertura técnica centrada en métodos de construcción y materiales. Contará con la conferencia del analista político , quien disertará sobre las perspectivas sociales e institucionales de la coyuntura nacional. Viernes 11: eje puesto en el mercado inmobiliario, fideicomisos y financiamiento institucional. La jornada cerrará con una ponencia del economista Damián Di Pace , enfocada en microeconomía, consumo y desafíos para las pequeñas y medianas empresas.





eje puesto en el mercado inmobiliario, fideicomisos y financiamiento institucional. La jornada cerrará con una ponencia del economista , enfocada en microeconomía, consumo y desafíos para las pequeñas y medianas empresas. Sábado 12: dedicado al ecosistema pyme y modelos de negocio. El conferencista y especialista en management Jonatan Loidi ofrecerá una charla formativa sobre herramientas de gestión y toma de decisiones a la hora de emprender.

«Poder traer conferencistas de trayectoria nacional a los que habitualmente se accede pagando una entrada costosa, y ofrecerlos acá de manera abierta para que cualquier persona pueda escucharlos y dialogar con ellos, es un valor diferencial que hace crecer la propuesta año tras año», remarcó el organizador.

Networking para el Alto Valle: cómo inscribirse al evento

Frente a la dinámica demográfica y productiva de localidades como Neuquén capital, Plottier o Cipolletti —traccionadas por la expansión de parques industriales y la demanda de viviendas—, el encuentro funcionará como un canal de articulación directa entre constructoras, arquitectos, corralones, colocadores y oficios afines (carpintería, herrería y montajes).

«Queremos que las pymes participen, que traigan su folletería y sus tarjetas de contacto aunque no tengan un stand propio. Hay mano de obra de excelencia en la región y el objetivo es que surjan alianzas comerciales concretas entre quienes invierten y quienes ejecutan las obras», enfatizó Galian.

El acceso a la muestra no tiene costo. Los interesados pueden realizar su registro previo de acreditación ingresando al sitio web oficial edificaneuquen.ar o gestionarlo de forma presencial en las mesas de ingreso durante las cuatro jornadas de la feria en el Domuyo.