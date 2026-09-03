La concejala Meriño explicó que el Deliberante no tiene competencia en el conflicto por las obras de la barda en Neuquén

La presidenta de la comisión de Ecología habló en el hall del Concejo con los grupos en defensa de las bardas (foto Emiliano Ortiz)

La presidenta de la comisión de Ecología del Concejo Deliberante, Cintia Meriño aclaró que no dijo – como se publicó – que era el Ejecutivo Municipal el que debía resolver el reclamo de los vecinos que piden el cese de las obras sobre la barda de Neuquén, sino que era «competencia del Ejecutivo definir qué obra se tiene que hacer» y que luego cuando los vecinos judicializaron el planteo, «la que resuelve, es la justicia» en esta situación.

«No es competencia nuestra tratar el tema de una obra» agregó en diálogo con Diario Rio Negro en tanto dijo que los vecinos buscaban la intervención inmediata del legislativo cuando se acercaron al edificio y les pedían que «hagan algo». «Nunca dije que el Ejecutivo es el que tenía que resolver», destacó.

Respecto a la nota que entregó el grupo de vecinos -entre ellos varios profesionales y abogados- dijo que cuando llegue a la comisión, deberán interiorizarse en los planteos que hicieron y ver la información que aporten.

La nota entregada tomará estado parlamentario en la sesión del miércoles y será girada luego a la comisión de Ecología, que preside Meriño.

Por otra parte, los vecinos apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia el fallo judicial que ordenó la continuidad de la obra de la avenida Mandalari en el Parque Norte, desde el observatorio astronómico hasta el Rincón de Emilio.

La nota de los vecinos por los movimientos de la barda incluye los trabajos en el barrio Gamma, en la parte superior, y Fonavi, abajo (foto Emiliano Ortiz)

«Pedimos que nos recibiera la comisión de Ambiente porque nos parecía importante institucionalmente más allá de las presentaciones judiciales, también por como fue utilizada la intervención del Concejo como si fuera el aval de la realización de la avenida, cuando definió la mensura parcial del Parque Norte», dijo el abogado Silvio Baggio.

La continuidad de los trabajos en la avenida Mandalari fueron habilitados por la justicia (foto Emiliano Ortiz)

Como se recordará, el municipio fue habilitado para reiniciar la ejecución de la avenida Mandalari en la zona del Parque Norte, bajo la obligación de cumplir con el plan de gestión y monitoreo ambiental. El subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, resaltó que las evaluaciones técnicas «siempre estuvieron a disposición de los vecinos y del tribunal para garantizar la transparencia del proceso».