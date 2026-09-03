Ya son 24 las denuncias contra un expolicía imputado por estafa a excompañeros con la venta de terrenos en Roca

Un expolicía fue imputado formalmente por estafa en la venta de terrenos ayer en Roca. El ministerio Público Fiscal le reformuló este jueves cargos por la venta irregular de lotes en la zona de Paso Córdoba. En la audiencia se agregaron 10 nuevos damnificados para totalizar 24 personas perjudicadas, todos empleados policiales.

La imputación realizada en diciembre de 2024 fue fortalecida por varias pericias, entre ellas la concretada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF), como por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), los informes solicitados tanto a la Municipalidad de Roca como a las entidades bancarias, entre otras.

De esta manera, el hecho que se le reprocha al imputado, Alejandro Guzmán, expolicía ahora jubilado, sucedió “entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en Roca, cuando el hombre, mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago”, explicó la fiscal del caso Jessica González en la audiencia realizada ayer en Segunda Circunscripción Judicial.

“Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias», señaló la fiscalía.

Entre la evidencia mencionado hoy por el Ministerio Público Fiscal se encuentran -además de lo arriba mencionado – los comprobantes de transferencias bancarias, informes bancarios, recibos de pagos originales, la concreción de una pericia caligráfica sobre la letra del imputado producido por el perito del Cuerpo de Investigación Forense de Roca, pagarés originales.

“Contamos además con el informe de la Municipalidad de Roca confirmando oficialmente que el área comercializada carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión”, agregó González.

Según pudo saber este medio, el imputado comercializó terrenos de un fracción de tierra de 60.027 metros cuadrados de una chacra de Paso Córdoba que el municipio aseguró que nunca podría haber sido autorizada para lotear.

Luego de escuchar a la fiscalía, el defensor particular del imputado se opuso y solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.

Finalmente, la calificación legal por la cual la jueza de Garantías, Natalia González, tuvo por imputados los cargos es del delito de estafa, según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.