Alex Albon destrozó a Franco Colapinto en la Fórmula 1: «Últimamente hay una tendencia»

Una de las polémicas que se vivió en el Gran Premio de Canadá ocurrió en la primera vuelta y tuvo a Franco Colapinto como protagonista junto a su excompañero de Williams, Alex Albon. Luego de la carrera, en la que el tailandés tuvo que abandonar, se quejó de una maniobra del argentino que lo obligó a salirse de pista.

Ambos largaron desde la quinta fila y quedaron a la par en la primera curva. El oriundo de Pilar logró superarlo por muy poco y antes de entrar en la octava, Albon atravesó el césped y casi choca con Colapinto, que tuvo que esquivarlo rápidamente. Este cortocircuito fue aprovechado por Nico Hülkenberg quien adelantó a los dos.

El excompañero de Franco Colapinto lo fulminó en la Fórmula 1

“Mi primera vuelta no fue buena. Necesito hacerlo mejor”, dejó en claro el tailandés en conferencia de prensa, aunque luego le echó la culpa a su excompañero: «Soltó el freno. Yo podría haber doblado y él recibía la penalización por no mantener el control y no darme espacio. Pero el reglamento dice que si no haces contacto, no pasa nada. Así que quise proteger el coche”.

Desde su punto de vista, el tailandés sostuvo que esta maniobra se está haciendo costumbre entre los jóvenes de la Fórmula 1: «Personalmente, creo que últimamente hay una tendencia. Sin ánimo de ofender a nadie, Liam (Lawson) en Barcelona empezó a hacer esto de soltar el freno para la primera curva y luego sacar al otro coche de la pista”.

Sin embargo, la postura del argentino no fue la misma y puso paños fríos a la situación: «Simplemente fuimos uno al lado del otro, es una curva muy cerrada, y no pudimos completarla los dos juntos, por desgracia. Pero cuando se reincorporó, pensé que iba a volver a la línea de carrera porque se fue a fondo por el pasto. Y así perdí el puesto con Nico”.