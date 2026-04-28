La planta trepadora de rápido crecimiento que cubre paredes con flores amarillas como una cascada

Si la plantás en maceta, asegurate de que tenga buen drenaje y espacio suficiente para las raíces.

Si estás buscando una planta que crezca rápido, requiera poco mantenimiento y aporte color, esta enredadera puede ser la opción perfecta. Se trata de una especie originaria de regiones tropicales que despliega un verdadero espectáculo de flores amarillas en forma de trompeta durante la primavera.

Conocida como uña de gato, esta trepadora es apreciada por su capacidad para cubrir en poco tiempo paredes, alambrados o estructuras de jardín, creando un efecto visual parecido al de una cascada natural de follaje y flores.

Por qué se llama “uña de gato”

Fotos gentileza.-

El nombre popular proviene de una curiosa característica: sus zarcillos terminan en tres puntas curvas, similares a pequeñas garras. Estas estructuras le permiten aferrarse a superficies con firmeza, incluso en espacios muy verticales o estrechos. De allí su capacidad para trepar casi cualquier cosa sin necesidad de soportes complejos.

Características y crecimiento

Es una planta perenne que mantiene su follaje todo el año.

que mantiene su follaje todo el año. Tiene hojas pequeñas, brillantes, y tallos flexibles pero resistentes.

Florece con intensidad en primavera , con flores grandes y vistosas de color amarillo intenso.

, con flores grandes y vistosas de color amarillo intenso. Tolera muy bien la sequía y los ambientes soleados, lo que la hace ideal para climas secos o áridos.

¿Dónde conviene ubicarla?

Funciona muy bien si querés:

Cubrir un muro o una pared lateral del patio

Tapar una reja o cerco metálico

Armar un arco o galería natural sobre un soporte liviano

Se adapta a la mayoría de los suelos y no necesita riego constante, aunque crece mejor con hidratación regular cada 10 o 15 días en época de calor.

Precaución: puede volverse invasiva

En algunos países se la considera una planta agresiva o invasora, ya que puede expandirse más de lo deseado si no se controla. Por eso, es recomendable podarla con cierta frecuencia y delimitar su espacio en el jardín. En lugares como Florida está incluso prohibida por ley debido a su capacidad de propagación.

Consejos para su cultivo