La hierba para el mate que mejora la digestión y calma el estómago

El mate, una tradición infaltable en la rutina de muchas personas en Sudamérica, puede convertirse en algo más que una simple infusión energizante. Añadiendo una hierba específica, es posible aliviar molestias digestivas como la hinchazón abdominal y los dolores estomacales que suelen aparecer después de las comidas.

Entre las opciones más recomendadas por especialistas en salud, destaca la manzanilla, una planta con propiedades antiinflamatorias y relajantes reconocidas a nivel mundial. Incorporarla a tu mate no solo potencia los beneficios digestivos de la infusión, sino que también aporta un sabor suave y reconfortante.

¿Por qué elegir la manzanilla para acompañar el mate?

La manzanilla es ampliamente conocida por ser un remedio natural eficaz contra la inflamación abdominal. Según un estudio de la Universidad de Londres, sus componentes ayudan a relajar los músculos estomacales, reduciendo calambres, espasmos y molestias digestivas en general. Además, su consumo regular podría favorecer la reducción de la hinchazón y contribuir a una sensación de bienestar.

Una investigación iraní reveló que quienes consumieron infusiones de manzanilla tras cada comida durante ocho semanas notaron una disminución notable en la inflamación abdominal, lo que respalda su efectividad como complemento digestivo.

Fotos gentileza.

Beneficios adicionales de la manzanilla en tu rutina diaria:

Además de ser un excelente digestivo, la manzanilla puede ser un gran aliado para combatir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Gracias a sus propiedades relajantes, esta hierba contribuye a aliviar la tensión y a fortalecer el sistema inmunológico, lo que la convierte en una opción ideal para incorporar a tu día a día.

Un consejo práctico es preparar una infusión de manzanilla antes de dormir, ya sea sola o como complemento de tu mate nocturno. Esto no solo ayudará a la digestión, sino que también favorecerá un descanso más reparador.

Incorporar la manzanilla al mate es una forma sencilla y efectiva de disfrutar de sus múltiples beneficios. Además de enriquecer la experiencia de tomar esta tradicional infusión, estarás cuidando de tu salud digestiva y general.