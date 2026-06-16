¡Alineación confirmada! Los once de Argentina para el debut ante Argelia

(AP). El encuentro comienza a las 22 de nuestro país.

¡Fin del misterio! Lionel Scaloni disipó las dudas y confirmó la alineación titular de la Selección Argentina para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, partido que se iniciará a las 22 de nuestro país y que será válido por el Grupo J.

Con el equipo nacional arribando al estadio de Kansas City, inmeditamente se dieron a conocer los nombres que comenzarán a escribir la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La principal incógnita por develear era quién ocuparía el lateral derecho en la zaga defensiva, lugar que finalmente lo tendrá a Gonzalo Montiel, aquel que convirtiera el último penal ante Francia en la final pasada. El jugador de River le ganó la pulseada a Nahuel Molina.

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La mejor hinchada del mundo está copando la previa del debut 🇦🇷



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Además, en el equipo destaca la figura estelar de Lionel Messi desde el arranque, afrontando su sexto Mundial. El astro argentino estará acompañado en la delantera por Lautaro Martínez, tal como ocurrió en el debut pasado ante Arabia Saudita.

Otro aspecto saliente es la presencia del Dibu Martínez, en duda hasta hace algunos días por la lesión que arrastraba en su mano derecho, como también de Facundo Medina ocupando el lateral izquierdo en defensa.

Con todo lo mencionado, el equipo que parará Scaloni para el debut será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.