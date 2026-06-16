Messi marcó un hat-trick ante Argelia y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales junto a Klose

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. En el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el capitán convirtió un hat-trick, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica de Miroslav Klose.

El partido comenzó muy disputado y ambos equipos habían logrado convertir, aunque los dos tantos fueron anulados por offside: primero Lionel Messi para la Albiceleste y luego Fares Chaibi para los Fennecs.

Sin embargo, a los 17 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul controló la pelota en el mediocampo y filtró un gran pase entre líneas para el capitán. Messi dominó, levantó la cabeza y sacó un remate cruzado al segundo palo para firmar un golazo y establecer el 1-0 en el marcador.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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Ya en el complemento, a los 15 minutos, Alexis Mac Allister probó desde media distancia y el arquero Luca Zidane dejó un rebote corto que aprovechó el ’10’ para empujar la pelota y ampliar la ventaja a 2-0.

¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.



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Pero todavía faltaba una obra más. A los 31 minutos del complemento, Messi volvió a dejar su sello. Condujo por el centro, abrió para Nicolás González y recibió la devolución al borde del área. Con tiempo y espacio, abrió el pie y definió con precisión para completar el hat-trick y desatar otra vez la locura argentina.

¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.



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Con ese grito, el capitán llegó a los 16 goles en Copas del Mundo, alcanzó a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica y volvió a romper otro récord en una carrera que parece no tener techo.

Además, es la primera vez que marca tres goles en un mismo partido en un Mundial y la segunda vez que anota el primer tanto de la Selección en este certamen. Solo lo había hecho en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, una coincidencia que ilusiona.