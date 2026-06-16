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Messi marcó un hat-trick ante Argelia y es el máximo goleador de la historia de los Mundiales junto a Klose

El capitán convirtió tres tantos en el debut de la Selección Argentina y llegó a los 16 goles en Copas del Mundo, la misma marca que ostentaba Miroslav Klose.

Redacción

Por Redacción

Lionel Messi festejando el primer gol de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AP)

Lionel Messi festejando el primer gol de la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AP)

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. En el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el capitán convirtió un hat-trick, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica de Miroslav Klose.

El partido comenzó muy disputado y ambos equipos habían logrado convertir, aunque los dos tantos fueron anulados por offside: primero Lionel Messi para la Albiceleste y luego Fares Chaibi para los Fennecs.

Sin embargo, a los 17 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul controló la pelota en el mediocampo y filtró un gran pase entre líneas para el capitán. Messi dominó, levantó la cabeza y sacó un remate cruzado al segundo palo para firmar un golazo y establecer el 1-0 en el marcador.

Ya en el complemento, a los 15 minutos, Alexis Mac Allister probó desde media distancia y el arquero Luca Zidane dejó un rebote corto que aprovechó el ’10’ para empujar la pelota y ampliar la ventaja a 2-0.

Pero todavía faltaba una obra más. A los 31 minutos del complemento, Messi volvió a dejar su sello. Condujo por el centro, abrió para Nicolás González y recibió la devolución al borde del área. Con tiempo y espacio, abrió el pie y definió con precisión para completar el hat-trick y desatar otra vez la locura argentina.

Con ese grito, el capitán llegó a los 16 goles en Copas del Mundo, alcanzó a Miroslav Klose en la cima de la tabla histórica y volvió a romper otro récord en una carrera que parece no tener techo.

Además, es la primera vez que marca tres goles en un mismo partido en un Mundial y la segunda vez que anota el primer tanto de la Selección en este certamen. Solo lo había hecho en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, una coincidencia que ilusiona.


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Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. En el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el capitán convirtió un hat-trick, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca histórica de Miroslav Klose.

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