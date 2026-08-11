Almada explicó por qué eligió River y reveló quiénes llevaron la bandera de Malvinas ante Inglaterra

River Plate rompió el mercado con la llegada de Thiago Almada. El club presidido por Stefano Di Carlo compró la totalidad de su ficha al Atlético de Madrid por 20 millones de euros, el futbolista arribó a Buenos Aires en la madrugada del lunes y ya tuvo sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

«Me llamó Coudet y eso es importante para mí», reveló el volante de 25 años, en diálogo con Radio La Red, respecto de la decisión de regresar del Viejo Continente para convertirse en refuerzo del Millonario. Además, contó que también habló con Nicolás Otamendi y Ángel Correa, con quien confía en lograr grandes cosas: «Es una alegría enorme jugar con él (Correa), esperemos que juntos podamos darle mucho al hincha».

Otamendi, Almada y Correa: de compañeros en la Selección a compañeros de plantel en River. (@thiago_almada 23)

«River no tiene nada que envidiarle a los clubes de Europa», agregó. Al ser consultado por el mal momento del club de Núñez, que acumula cinco derrotas consecutivas y no pudo ganar desde el parate por la Copa del Mundo, el «Guayo» fue contundente: «Es una situación complicada, pero con los jugadores que tenemos la vamos a sacar adelante», aseguró.

Por otro lado, se refirió a la readaptación a vivir en Argentina, país que abandonó en 2022 cuando se marchó de Vélez al Atlanta United de la MLS. «Me estoy adaptando al horario, al clima, pero estoy feliz», aseguró en primera instancia, y luego se extendió: «Extrañaba la presión de los hinchas argentinos». Después de su paso por la liga estadounidense, también jugó en Botafogo, Olympique de Lyon y el propio Atlético de Madrid.

Además, se refirió a los rumores que indicaban que Claudio Tapia lo había llamado para intentar frenar su pase y recomendarle que fuera a Boca. «No sé de dónde sacaron eso», aseguró. «Tapia nunca se mete en las decisiones de los jugadores», sentenció.

Almada habló de la bandera de Malvinas ante Inglaterra

Otro de los temas que abordó en la entrevista fue el partido de semifinales del Mundial 2026, en el que la Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra tras remontar un partido histórico.

Luego de la hazaña, algunos jugadores de la Scaloneta festejaron con una bandera que rezaba «Las Malvinas son Argentinas». Respecto de ese momento, Almada reveló: «Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache».

Giovanni Lo Celso, festejando con la bandera que arrojaron al campo los amigos de Thiago Almada. (Foto: Getty)

A su vez, aseguró que ese partido «fue una locura», que «quedó para la historia», e hizo un balance de su participación en la Copa del Mundo. «Disfruté muchísimo el Mundial, es algo único, siento que lo exprimí al máximo todos los días», analizó.

Se espera que Almada sea convocado por Eduardo Coudet para el encuentro de este domingo ante Argentinos Juniors en el Monumental, donde podría debutar con La Banda. Además, el volante fue incluido en la lista para los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que estará disponible para el encuentro del próximo miércoles, aún sin sede confirmada.