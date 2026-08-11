Qué determinó el sorteo para los argentinos que disputarán el Masters 1000 de Cincinnati

El platense Thiago Tirante quiere emular lo hecho en Montreal y llegar a instancias decisivas.

Los tenistas Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry serán los únicos dos argentinos preclasificados en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), otro de los certámenes preparatorios hacia el US Open, que ya comenzó a disputar su instancia clasificatoria.

El bonaerense y el platense se encuentran actualmente en Montreal, disputando las instancias decisivas del cuadro de dobles. De hecho, este martes, ambos vencieron a la pareja N°1 del mundo para avanzar a las semifinales.

Tanto Cerúndolo como Etcheverry harán su debut directamente en la segunda ronda por estar dentro de los mejores de la preclasificación. Fran jugará contra el ganador entre Thanasi Kokkinakis y Nuno Borges, mientras Tomy hará lo propio contra Terence Atmane o Marton Fucsovics.

Cerúndolo y Etcheverry se divierten y sueñan con dar el golpe en el cuadro de dobles de Montreal.

El sorteo de hoy decidió además la suerte de las otras seis raquetas argentinas presentes en el cuadro principal masculino.

El bonaerense Sebastián Báez tendrá un duro partido ante el búlgaro Grigor Dimitrov, entrenado por David Nalbandian. En tanto que, también en ese lado del cuadro, se encuentra el platense Thiago Tirante, de gran semana en Montreal, que enfrentará al británico Jan Choinski. En caso de ganar, jugará nada más ni nada menos que frente a Novak Djokovic.

Luego están Juan Manuel Cerúndolo, que cruzará con un proveniente de la clasificación; Román Burruchaga, debutando frente al alemán Jan-Lennard Struff, y Mariano Navone, que pondrá primera contra el belga Raphael Collignon.

Djokovic, una de las principales figuras que tendrá el torneo.

Por último, el bonaerense Camilo Ugo Carabelli debutará enfrentando al serbio Miomic Kecmanovic. De sortear ese escollo se verá las caras ante Flavio Cobolli, actual N°8 del ranking mundial.

También habrá presencia argentina en la instancia clasificatoria, la cual ya se está disputando. Ellos son: Francisco Comesaña, Marco Trungelliti, Solana Sierra y Nadia Podoroska.

El mejor preclasificado del certamen será el alemán Alexander Zverev, N°3 del planeta. Al tiempo que el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz (continúa recuperándose de una lesión), N°1 y N°2, respectivamente, no serán de la partida. Sí lo hará el serbio Djokovic (5°), buscando llegar en gran forma a Nueva York.