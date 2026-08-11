La formación de Boca vs. Recoleta, confirmada: el equipo para los octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors se enfrentará con Deportivo Recoleta este martes desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro será el chileno Piero Maza y la transmisión estará a cargo de DSports.

En cuanto a la formación, Rodolfo Arruabarrena repetirá el equipo que igualó 1-1 ante Vélez el último sábado, también en el Ducó.

El arquero volverá a ser Álvaro Montero, mientras que en la defensa estarán Leandro Lozano en el lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa como zagueros centrales, y Lautaro Blanco -que completó todos los minutos desde la llegada del nuevo entrenador- por la izquierda.

Uno de los puntos más destacados del equipo del «Vasco» fue el equilibrio que encontró en la mitad de la cancha y por eso volverá a repetir nombres: Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, quien llega en un gran momento tras convertir en los últimos tres partidos, frente a Newell’s, Estudiantes y el Fortín.

En la delantera estarán Leonel Flores por la derecha, Miguel Merentiel como centrodelantero y Tomás Aranda con mayor libertad ofensiva desde la izquierda.

Además, cabe resaltar que Enner Valencia no fue convocado porque continúa con la puesta a punto luego de varias semanas de inactividad y el cuerpo técnico apunta a que pueda reaparecer este sábado frente a Platense por el Torneo Clausura.

La formación confirmada de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.