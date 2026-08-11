Hallan en una chanchería el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Neuquén: hay tres demorados

En las últimas horas se logró un avance clave en la causa por la desaparición de Mario Andrés Forquera, un hombre de 46 años del que no se tenía novedad desde el pasado 8 de julio. Como parte de una serie de procedimientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), los investigadores confirmaron el hallazgo de su cadáver en las inmediaciones de un predio destinado a la cría de cerdos en la localidad de Senillosa, hecho por el cual ya hay tres personas demoradas que serán imputadas este miércoles.

Las diligencias fueron impulsadas por la fiscal del caso, María Guadalupe Inaudi, quien encabezó la investigación junto al personal de la Policía provincial. A lo largo del último mes, el trabajo incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a allegados, rastrillajes en la zona e inspecciones periciales.

Las pistas que llevaron al predio de Senillosa

La línea investigativa dio un giro decisivo tras determinarse que en el lugar había ropa en un sector del criadero de cerdos. Posteriormente, el pasado 3 de agosto, las autoridades localizaron un cuerpo desnudo en avanzado estado de descomposición cerca de esa misma propiedad.

Aunque en un principio las condiciones del cadáver dificultaron la identificación, un estudio dactiloscópico posterior confirmó que se trataba del hombre buscado. Asimismo, los análisis histopatológicos complementarios a la autopsia determinaron la presencia de elementos compatibles con un acto criminal, si bien aún restan precisar los mecanismos finales que le provocaron la muerte.

Comisaría 11 de Senillosa. Foto: Rodrigo Ramírez

Allanamientos y detenciones en Neuquén y Senillosa

Con la confirmación del homicidio y el acopio de pruebas, la fiscalía solicitó al juez de garantías interviniente una orden para efectuar siete allanamientos simultáneos en diferentes domicilios de las ciudades de Neuquén Capital y Senillosa.

Durante los operativos llevados a cabo por la Policía provincial, se logró la aprehensión de tres hombres de 38, 39 y 45 años, quienes permanecen demorados. Los tres sospechosos serán conducidos ante la Justicia este miércoles para enfrentar la correspondiente formulación de cargos.