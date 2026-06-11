Ander Herrera se irá de Boca tras no ser tenido en cuenta por Arruabarrena

Ei ciclo de Rodolfo «El Vasco» Arruabarrena todavía no comenzó oficialmente pero ya tiene sus primeras decisiones fuertes. En las últimas horas, se conoció que Ander Herrera rescindirá su contrato con el Xeneize y no volverá a vestir la camiseta de Boca.

Esta inesperada decisión se debe a que el flamante entrenador puso algunas condiciones a la hora de firmar su contrato y fue claro en su intención de limpiar el plantel. Por pedido del DT, se le comunicó al español que no será tenido en cuenta y el futbolista de 36 años decidió terminar abruptamente su vínculo que se vencía a fin de año.

En los próximos días, se espera que la rescisión se dé en los mejores términos y sin inconvenientes. Desde su llegada al club a principios de 2025, Herrera solo disputó 29 de los 68 partidos que disputó Boca y convirtió su único gol en La Bombonera frente a Barcelona por Copa Libertadores.

El único grito de gol de Herrera fue el pasado 14 de abril en La Bombonera.

Fue un paso marcado por las lesiones. Desde su arribo al país tuvo 6 desgarros musculares y nunca pudo estar en plenitud para demostrar su buen nivel. A principios de año tuvo un buen gesto, ya que decidió bajarse el sueldo por la gran cantidad de partidos que se perdió durante la temporada pasada.

Según lo que transcendió, el ex Athletic Bilbao tendría pensado seriamente retirarse de la actividad profesional. Esta decisión se debe a que su condición física no es la mejor y también por su deseo que el Xeneize fuera su último club en su exitosa carrera.

La decisión del Vasco Arruabarrena es asumir con un plantel más corto y con jugadores que estén disponibles para jugar. Por este motivo, ya se concretó la rescisión de contrato de Nicolás Orsini y se les buscará salidas a varios futbolistas, como Agustín Martegani, Lucas Janson y Juan Ramírez.