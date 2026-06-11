River Plate quiere a Giovanni Simeone: cuánto ofreció y qué respondió Torino

Chacho Coudet quiere jerarquizar el plantel con nombres de peso en este mercado de pases. Para River Plate, la llegada de un centrodelantero es prioridad. Y es por eso que en las últimas horas la dirigencia avanzó por Giovanni Simeone, un conocido de la casa.

Tras cerrar las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, alcanzar un acuerdo verbal con Ángel Correa (aunque desde Tigres aseguran que no están al tanto de las negociaciones) y trabajar para sumar a Thiago Almada, el Millonario ahora apunta todos los cañones al atacante que surgió de las inferiores.

Simeone, actualmente en Torino, es el principal objetivo para reforzar el ataque y darle mayor peso ofensivo al equipo de Eduardo Coudet. Los contactos entre las partes comenzaron hace varias semanas y este miércoles hubo una propuesta formal.

Según detalló TyC Sports, River ofreció nueve millones de euros por el pase del delantero de 30 años, una cifra que supera en dos millones lo que Torino abonó a Napoli cuando ejecutó la opción de compra en agosto de 2025.

La postura del Torino

Desde el club italiano están dispuestos a negociar únicamente por una cifra cercana a los 15 millones de euros. El exRiver tiene contrato hasta junio de 2028 y es considerado una pieza importante dentro del plantel. Además, viene de una temporada destacada, en la que disputó 35 partidos, fue titular en 28 oportunidades y aportó 11 goles y dos asistencias.

La diferencia económica entre ambas partes sigue siendo importante, aunque se espera que las negociaciones continúen durante la próxima semana. En Núñez confían en acercar posiciones y concretar el regreso de un futbolista que conoce la casa y que ya expresó públicamente su deseo de volver a vestir la banda roja.

Simeone debutó en River en 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz y disputó 33 partidos con la camiseta millonaria, en los que convirtió seis goles y entregó tres asistencias.

Las ganas de regresar están. A principios de mayo, el delantero fue consultado sobre una posible vuelta al fútbol argentino y dejó una frase que ilusionó a los hinchas: «Argentina por River, por mis amigos, por Argentina… La verdad, extraño bastante Argentina. En ese sentido, sí», lanzó.

Con información de TyC Sports