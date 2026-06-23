Horarios y datos: tras una semana de descanso, Franco Colapinto afronta el GP de Austria

Unos días de descanso y a seguir. El exigente calendario de la Fórmula 1, ahora adentrado en la denominada «temporada europea», tiene su continuidad este fin de semana con el Gran Premio de Austria, octavo compromiso de 2026.

El Red Bull Ring de Spielberg, de 4,318 metros de trazada, será el próximo desafío del argentino Franco Colapinto y Alpine; circuito en el que ya compitió el año pasado, pero que también bien conoce por su fructífero pasado en categorías promocionales.

Luego del 10° puesto en Barcelona, el argentino querrá tomarse revancha luego de la penalidad sufrida post carrera que le quitó el 8° lugar conseguido en pista, resultado que le hubiese valido cuatro unidades y no una como finalmente consiguió.

Colapinto, que este año sumó en China, Miami, Canadá y Barcelona, se ubica en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos con 16 unidades, mientras que Alpine, que además ubica 8° a Pierre Gasly con 41 puntos, marcha quinto en la Copa de Constructores.

Luego de la victoria en Catalunya, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) ratificó su renacer competitivo y volvió a ilusionarse con protagonismo excluyente en la lucha por un Mundial. El siete veces campeón ahora marcha 2° en el campeonato, a 41 puntos de Kimi Antonelli (Mercedes).

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Antecedentes de Franco en Austria

A bordo de un F1, Colapinto tuvo una única experiencia en el circuito de Spielberg. La misma ocurrió el año pasado, con Alpine, clasificando 14° y completando la carrera en el 15° puesto; lejos de los puntos, pero siendo más rápido que Gasly en ritmo de carrera con neumáticos duros.

Sí resulta interesante destacar lo hecho por el pilarense en las categorías formativas de la FIA. Por ejemplo, su actuación en 2024 con el Fórmula 2 del MP Motorsport, logrando un espectacular 2.º puesto en la carrera principal del domingo tras liderar gran parte de la prueba y firmar la vuelta rápida.

Los dos años previos, Colapinto también compitió en Austria pero en Fórmula 3. En 2023, luego de una clasificación complicada, logró remontar hasta el 4° puesto en la competencia principal. Mientras que, un año antes, fue 3° en el Sprint y 6° en la carrera Feature.

También compitió en Austria en sus pasos por la Fórmula Regional Europea (ganó en el Sprint en 2021) y en European Le Mans Series, concretando un 2° puesto en la competencia de larga duración de la categoría LMP2.

Colapinto compartiendo podio en la F2 junto a Gabriel Bortoleto (ganador) e Isack Hadjar. Ambos, colegas hoy en la F1.

HORARIOS

Viernes

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo