La dura sanción que recibió Gustavo Costas por parte del Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer sus sanciones correspondientes a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y el principal castigado fue el director técnico de Racing, Gustavo Costas, quien recibió una suspensión de cuatro partidos.

La suspensión, que se originó en el partido frente a Tigre, también alcanzó al preparador físico, Federico Costas, que deberá cumplir dos encuentros de inhabilitación, y al jugador Franco Emanuel Pardo, con una fecha de suspensión por doble amonestación.

🚨#ALERTA | SANCIONES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE AFA



📌Gustavo Costas recibe cuatro fechas de suspensión para dirigir a #Racing, tal como adelantó @okdobleamarilla.



📌Guillermo Barros Schelotto tiene un castigo de dos partidos en #Vélez, al igual que Kevin Lomónaco en… pic.twitter.com/WY5EpQGSGK — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) August 21, 2025

Al tratarse de una sanción mayor a una fecha, la misma será de cumplimiento efectivo, por lo tanto Racing no tendrá a su entrenador en los siguientes cuatro partidos del certamen: Argentinos (visitante), Unión (local), San Loernzo (local) y Huracán (visitante).

El fallo también afectó a los protagonistas del encuentro entre Vélez Sarsfield e Independiente. Por el lado del «Fortín», el técnico Guillermo Barros Schelotto y su ayudante Federico Insúa fueron suspendidos por dos partidos cada uno. Mientras tanto, en el «Rojo», el jugador Kevin Joel Lomónaco recibió una inhabilitación de dos fechas.