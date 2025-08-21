SUSCRIBITE
La dura sanción que recibió Gustavo Costas por parte del Tribunal de Disciplina

El técnico de La Academia fue expulsado en el encuentro ante Tigre. También se conoció la pena que deberá asumir el entrenador de Vélez Guillermo Barros Schelotto.

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer sus sanciones correspondientes a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y el principal castigado fue el director técnico de Racing, Gustavo Costas, quien recibió una suspensión de cuatro partidos.

La suspensión, que se originó en el partido frente a Tigre, también alcanzó al preparador físicoFederico Costas, que deberá cumplir dos encuentros de inhabilitación, y al jugador Franco Emanuel Pardo, con una fecha de suspensión por doble amonestación.

Al tratarse de una sanción mayor a una fecha, la misma será de cumplimiento efectivo, por lo tanto Racing no tendrá a su entrenador en los siguientes cuatro partidos del certamen: Argentinos (visitante), Unión (local), San Loernzo (local) y Huracán (visitante).

El fallo también afectó a los protagonistas del encuentro entre Vélez Sarsfield e Independiente. Por el lado del «Fortín», el técnico Guillermo Barros Schelotto y su ayudante Federico Insúa fueron suspendidos por dos partidos cada uno. Mientras tanto, en el «Rojo», el jugador Kevin Joel Lomónaco recibió una inhabilitación de dos fechas.


