Enzo Fernández y un inesperado guiño al Real Madrid en medio de los rumores: «Obvio»

Enzo Fernández le tiró un centro al Merengue en medio de los rumores.

Enzo Fernández atraviesa un gran presente en el Chelsea luego de haberse consagrado campeón del Mundial de Clubes. El volante argentino es protagonista de distintos rumores que lo relacionan a clubes españoles y en las últimas horas dejó un guiño que llamó la atención en Madrid.

Mientras los rumores de un posible traspaso se mantienen vigentes, el exjugador de River mantuvo una entrevista en la que le dejó un gesto al Real Madrid, ¿mostró sus ganas de llegar al Merengue?

Qué dijo Enzo Fernández sobre el Real Madrid

El campeón del mundo con la Selección Argentina se reunió con el streamer Davo Xeneize en la previa del comienzo de una nueva temporada de la Premier League y disfrutó de un juego en el que participaban ambos, con la suerte de por medio.

La dinámica era sencilla: debía lanzar una ruleta, esperar a caer en un club y seleccionar a un futbolista.

Si bien Enzo tuvo algo más de fortuna y eligió mejor a su once ideal, la charla dejó un momento llamativo que varios destacaron en redes sociales. Antes de tirar la ruleta por última vez, el mediocampista le tiró un guiño al Real Madrid.

“¿Qué equipo querés?”, le consultó Davo Xeneize. “¿Qué equipo quiero?”, comenzó Enzo, quien se tomó un segundo para mirar los escudos en la ruleta. “Madrid”, aseguroó.

“¿No te tocó nunca Madrid todavía? Claro, lo estás esperando…”, lanzó el streamer y Enzo no dudó:. “Obvio”, con una sonrisa pícara en su rostro.