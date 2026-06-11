Argelia goleó a Bolivia en la previa al debut en el Mundial frente a la Selección Argentina

A falta de 5 días para el debut frente a la Selección Argentina, Argelia goleó a Bolivia por 4-0 en el último amistoso previo al Mundial 2026, que comenzará en unas horas. El duelo tomó relevancia, luego de que se conociera que el equipo africano decidió disputar el partido a puertas cerradas, para no dar pistas sobre el once titular a la Albiceleste.

En Kansas y a 300 metros de la concentración de Argentina, los Zorros del Desierto vapulearon al elenco sudamericano con un doblete de Amine Gouiri y anotaciones de Aissa Mandi y Anis Hadj Moussa, para llegar a pleno gol a la cita mundialista. A pesar de no ser televisado en vivo, luego del partido se conocieron las mejores jugadas del encuentro.

Riyad Mahrez, el capitán y la máxima esperanza argelina en la Copa del Mundo.

Además, en el primer amistoso previo, el equipo de Petkovic dio la sorpresa y derrotó por 1-0 de visitante a Países Bajos.

La Albiceleste debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, a partir de las 22 horas. Luego, se medirá el 22 contra Austria (14:00) y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 desde las 23 hs.

El reemplazante de Balerdi se hace esperar

Leo Balerdi se desgarró el pasado viernes y desde ese momento se especula sobre quién será el reemplazante del defensor. Tras una semana de espera, Lionel Scaloni todavía no dio a conocer el nombre.

En un primer momento se esperaba que fuera un central y los nombres de Senesi y Martínez Quarta encabezaron la lista. Pero con el pasar de los días, se conoció que el DT campeón del mundo ya tiene ocupado ese sitio y buscará reforzar la mitad de la cancha.

En las próximas horas se conocerá al número 26 de la convocatoria y quien pica en punta es Guido Rodríguez. Pero tampoco hay que descartar a Agustín Giay, que tuvo buenas presentaciones en los amistosos previos y podría meterse por la ventana en el Mundial.