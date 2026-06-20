Alfaro explotó contra el arbitraje tras la victoria de Paraguay: «Me cuesta jugar este nuevo deporte»

Por la segunda fecha del grupo D, Paraguay logró un triunfo épico por 1-0 frente a Turquía y encaminó su clasificación a la siguiente fase. La Albirroja marcó la única diferencia a los 2 minutos con gol de Matías Galarza y sufrió la expulsión de Miguel Almirón al final del primer tiempo.

El extremo recibió la roja directa por la ley Prestianni, que no permite que un futbolista se tape la boca cuando hable. Por esto, Paraguay jugó todo el complemento con uno menos y pudo mantener el resultado para seguir con vida en la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el técnico Gustavo Alfaro describió cómo fue la dura semana de trabajo tras el duro golpe en el debut: «Cuando a Paraguay lo dan por muerto, cuando a Paraguay todo el mundo ya lo da que se está yendo del Mundial, es cuanto más temor hay que tenerle a Paraguay».

Luego, describió que fue «una de las noches más hermosas que viví como entrenador profesional«. Además, apuntó directamente a la prensa tras las críticas a los futbolistas: «Yo les pido encarecidamente, castíguenme a mí, péguenme a mí, defiendan a los jugadores«.

Más adelante se refirió a la expulsión de Almirón: «Me cuesta jugar este deporte, este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo«, se sinceró. También reveló entre risas una charla posterior que tuvo con el futbolista: «Yo le dije: ‘Le hubieses dicho de todo en guaraní, ¿qué te va a entender?«.

Almirón fue el primer expulsado con esta nueva regla que rige desde la Copa del Mundo.

Y también criticó el arbitraje del salvadoreño Iván Barton: «A veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro y uno lo que quiere es justicia». Además, el entrenador de 63 años remarcó que «todo el decálogo completo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay«.

Por último, el DT señaló que todavía falta para cumplir el objetivo y que este es solo el puntapié: «Que hayamos ganado hoy no significa que somos un equipo consagrado. Tenemos una batalla tremenda ante Australia. Si esta fue dura, esa será mucho más».

La alegría albirroja en el gol de Galarza.

El próximo jueves la Albirroja disputará su último partido de fase de grupos frente a Australia. Con el 1° puesto ya asegurado para Estados Unidos, deberá vencer al seleccionado oceánico para finalizar en la 2° posición del grupo.