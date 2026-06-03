Argelia, rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, derrotó a Países Bajos de visitante

Los jugadores de Argelia celebraron tras el golazo de Anis Hadj Moussa que les valió el triunfo frente a Países Bajos. (Foto: AP)

Argelia consiguió un triunfo de enorme valor ante Países Bajos al imponerse por 1-0 en el Stadion Feijenoord de Rotterdam, a pocos días del inicio del Mundial 2026. El conjunto africano integra el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania, y llegará fortalecido a la cita mundialista.

Los dirigidos por Ronald Koeman fueron superiores durante gran parte del encuentro e hicieron figura a Luca Zidane, hijo de la leyenda francesa Zinedine. A los 10 minutos avisaron con un potente remate de Ryan Gravenberch que se estrelló contra el palo y, tres minutos después, Donyell Malen llegó al gol, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.

A los 25 minutos, Zidane se lució con una gran atajada ante un disparo de Cody Gakpo. Tres minutos más tarde volvió a responder de manera brillante para evitar el tanto de Tijjani Reijnders. En la primera mitad, Países Bajos dominó las acciones pero no logró vulnerar al arquero del Granada, que también le ganó un mano a mano a Crysencio Summerville antes del descanso.

Luca Zidane fue una de las figuras de Argelia en el triunfo ante Países Bajos. (Foto: AFP)

Para el complemento, ambos entrenadores aprovecharon para rotar el equipo. Koeman realizó cinco modificaciones, mientras que Vladimir Petkovic introdujo ocho cambios y les dio minutos a varios suplentes pensando en el Mundial.

El complemento fue más parejo y ambos equipos dispusieron de situaciones de peligro. Países Bajos volvió a acercarse mediante Reijnders y Malen, pero Argelia también logró generar inquietud en ataque. Zidane continuó siendo una de las figuras de la noche con varias intervenciones clave para mantener el arco en cero.

Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Anis Hadj Moussa apareció a los 41 minutos para marcar un verdadero golazo. El futbolista de Feyenoord, que había ingresado en reemplazo de Riyad Mahrez, encaró desde la derecha hacia el centro y sacó un zurdazo espectacular que se clavó en el ángulo para decretar el 1-0 definitivo.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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Argelia afrontará ahora un último amistoso frente a Bolivia el próximo 10 de junio, antes de su estreno mundialista ante la Selección Argentina el 16 de junio. Por su parte, Países Bajos cerró su preparación ante su público y volverá a jugar el 8 de junio frente a Uzbekistán. En el Mundial, debutará el 14 de junio contra Japón y comparte el grupo E con Alemania y Curazao.