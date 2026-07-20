Explosión dejó un joven muerto en Neuquén: los primeros datos que reveló la autopsia

En horas de la tarde de este lunes, fuentes ligadas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO los primeros resultados de la autopsia realizada al joven de 24 años que perdió la vida tras la explosión de una bomba de estruendo en el barrio Z1, en el oeste de Neuquén capital. El informe forense determinó que la víctima murió en el acto a causa de una gran hemorragia y fracturas provocadas por el violento efecto de la detonación.

Tras culminar las pericias sobre el cuerpo en el Cuerpo Médico Forense, las autoridades informaron que la entrega de los restos del joven —quien era oriundo del norte de la provincia y se encontraba de visita familiar— a sus allegados se concretará en las próximas horas para que puedan despedirlo.

La investigación apunta al origen del explosivo ilegal

Mientras la comunidad sigue conmocionada por el trágico episodio ocurrido el domingo por la noche tras los festejos de la final del Mundial 2026, la fiscal a cargo del caso, Guadalupe Inaudi, avanza a paso firme con las directivas judiciales. El foco principal de la causa está puesto en determinar el origen del material explosivo que era manipulado por la víctima y los otros tres heridos.

Más temprano, el comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, se trataba de una bomba de estruendo de gran capacidad y de venta ilegal.

En ese contexto, los investigadores sospechan que el dispositivo fue activado de forma precaria mediante una especie de martillo casero, lo que desencadenó la fatal explosión de manera inmediata.

Los heridos están fuera de peligro

Las otras tres personas alcanzadas por la onda expansiva (de 51, 28 y 13 años) sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas a un sanatorio privado, aunque afortunadamente se confirmó que ninguna permanece en estado grave.

Personal especializado en explosivos de Bomberos, Criminalística y Seguridad Personal de la Policía del Neuquén continúa trabajando en el análisis de los materiales recolectados en la vivienda.

Buscan establecer con precisión cómo fue confeccionado el artefacto y trazar la ruta de comercialización clandestina para dar con los responsables de su distribución.