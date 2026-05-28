Argentina, camino al Mundial 2026: las últimas funciones de Messi y el recambio en marcha

El Mundial 2026 marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Tal vez haya algún partido más, pero en cuestión de importancia, ya no más. Todos tomaron nota y por eso se trabaja en la próxima era que, sin dudas, asoma como más compleja. Sin el 10, que batirá el récord de jugar seis Mundiales, cambiará el plan y el juego colectivo será vital. Ahora lo tiene, pero también sabe que el capitán frota la lámpara y llegan las soluciones.

Lo interesante para Lionel Scaloni, quien seguiría en el cargo, es que ya tuvo importantes pruebas sin Messi en cancha y los resultados fueron positivos. Incluso, la victoria más resonante desde el título logrado en Qatar hasta la fecha fue el 4-1 sobre Brasil, en el Monumental y por las Eliminatorias. Esa noche muchos pensaron que el equipo ya estaba listo para comenzar la nueva era.

Simeone le pone el broche de oro a la histórica victoria ante Brasil. Esa noche Argentina brilló sin Messi. (Matías Subat)

Sin líder, pero con muchos referentes

De movida, no hay un nombre que esté marcado para ser el líder absoluto de la próxima Selección, pero sí jugadores con la edad para seguir firmes en el proyecto (sobresalen Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez o Alexis MacAllister) que serán referentes.

La búsqueda de los nuevos será clave, ya asoman Thiago Almada, que ya es campeón del mundo, Giuliano Simeone, Nico Paz, Valentín Barco, Franco Mastantuono o incluso los jugadores que Scaloni llevará a Estados Unidos para los amistosos previos al Mundial, como el arquero Santiago Beltrán o el volante Tomás Aranda.

Esa fue toda una señal de continuidad en el DT de la Selección. Sabe que hay potencial y considera que sumarlos al grupo top puede acelerar un proceso de adaptación que casi siempre es complejo. Además, sobran esos casos de jugadores que se metieron de última en el plantel o explotan en el mismo torneo (el Negro Enrique en el 86, Enzo Fernández en el 22), que siempre están a la orden del día. Messi dirá presente, varios estelares llegan “on fire” y siempre hay lugar para un tapado. ¿Cuál será el del 2026?