Los favoritos a quedarse con el Mundial 2026: ¿la Selección Argentina está para repetir?

Lamine Yamal, de España, y Kilyan Mbappé, de Francia, prometen ser figuras en la próxima Copa del Mundo.

Los Mundiales no suelen dar demasiado margen para las grandes sorpresas. Sí durante el desarrollo del torneo, pero no tanto en el desenlace. Las 22 ediciones disputadas hasta el momento se repartieron entre apenas ocho selecciones campeonas y todo indica que el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá no romperá esa lógica.

En la previa, hay cuatro equipos que parecen correr con ventaja para coronarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo viernes 19 de julio: Argentina, España, Francia y Brasil.

Argentina y Brasil, los gigantes sudamericanos

El equipo dirigido por Lionel Scaloni no llega con el mismo envión que rumbo a Qatar 2022, pero mantiene intacta la ilusión. Argentina dominó las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos, nueve más que su escolta Ecuador, y se coronó en la Copa América 2024, donde volvió a mostrar un nivel competitivo.

Claro está que Lionel Messi tampoco llega en el mismo nivel que hace cuatro años. A sus 38 años, el capitán argentino juega en Inter Miami y arriba con menos roce de primer nivel que en la previa de Qatar. De todas formas, sigue siendo el ancho de espadas de una selección que mantiene una base consolidada y una idea de juego muy clara.

Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo y buscará repetir la hazaña de Qatar 2022. (Foto: Archivo – FOTOBAIRES)

Una de las principales dudas pasa por la defensa. Cristian Romero, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel llegan entre algodones desde lo físico, mientras que Lisandro Martínez -titular en la Copa América 2024- tuvo muy poco rodaje en la última temporada. Por eso, no se descarta que Scaloni haga modificaciones en la última línea.

Brasil, en cambio, atraviesa un presente más irregular. La Verdeamarela quedó eliminada en cuartos de final de la Copa América ante Uruguay y firmó las peores Eliminatorias de su historia al terminar quinta. Sin embargo, el peso de su historia la mantiene siempre entre las candidatas.

El pentacampeón apostará a la experiencia de Carlo Ancelotti, una jugada arriesgada, y se respaldará en sus principales figuras ofensivas: Vinícius Júnior y Raphinha, de Real Madrid y Barcelona, respectivamente. En la mitad de la cancha aportará equilibrio el inoxidable Casemiro, que a sus 34 años tuvo una destacada temporada en Manchester United, mientras que todos los focos estarán puestos en Neymar y el rol que pueda ocupar en su cuarta Copa del Mundo.

El encuentro de Neymar y Carlo Ancelotti 🇧🇷 pic.twitter.com/OGPpc8A3Rc — Veronica Brunati (@verobrunati) May 27, 2026

Además, deberá encontrar solidez en una zaga central integrada por Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (París Saint-Germain), que este sábado se enfrentarán en la final de la Champions League.

España y Francia, las amenazas europeas

Desde Europa llegan dos seleccionados con argumentos sólidos y planteles repletos de talento. Justamente, España y Francia protagonizaron una de las semifinales de la Eurocopa 2024, donde España se impuso 2-1 con un recordado golazo de Lamine Yamal, que en ese momento tenía apenas 16 años.

¡¡¡EL NIÑO MARAVILLAAAA!!! ¡¡¡GOLAZO EXTRAORDINARIO DE LAMINE YAMAL PARA EL 1-1 DE ESPAÑA VS. FRANCIA!!!



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España es, probablemente, el equipo de mejor funcionamiento colectivo de la actualidad. La Roja conquistó aquella Eurocopa con una identidad clara y un rendimiento convincente. El desequilibrio de Yamal, sumado al talento de Pedri, Rodri y Dani Olmo, entre otros, potencian al conjunto de Luis de la Fuente.

Sin embargo, una de las incógnitas aparece en defensa, que no tiene tanta experiencia en este tipo de competencias. Pau Cubarsí, zaguero del Barcelona, tiene apenas 19 años y probablemente sea titular. Otro que pelea por un lugar es Marc Pubill, defensor de 22 años de Atlético de Madrid.

La cuarta pata de la mesa chica es Francia. El seleccionado conducido por Didier Deschamps disputó las últimas dos finales mundialistas y mantiene un enorme poder ofensivo. Kylian Mbappé encabeza una generación repleta de talento que también integran Michael Olise, Rayan Cherki y Ousmane Dembélé.

Olise, Dembélé y Mbappe, una delantera que dará de que hablar en el Mundial 2026. Por su parte, Kounde liderará la defensa.

A diferencia de otros años, una de las dudas francesas pasa por el mediocampo. Los únicos volantes convocados fueron N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery, un sector donde Deschamps no parece tener tanta profundidad.

Un escalón por debajo aparecen Inglaterra y Portugal, dos selecciones con planteles de jerarquía que también aspiran a meterse en la pelea grande. Además, un modelo matemático que acertó a los últimos tres campeones del mundo pronostica a Países Bajos como campeón, en lo que sería el primer título mundial de su historia.