Alerta por lluvias y niebla en Neuquén: cómo están las rutas nacionales y los pasos a Chile este jueves

En medio del alerta amarilla por lluvias que afecta a la zona sur cordillerana este jueves, las autoridades pidieron transitar con precaución por las rutas nacionales de Neuquén. Desde Vialidad informaron que todos los tramos permanecen habilitados, aunque se registran sectores con niebla, calzada mojada y posible formación de hielo.

El parte oficial difundido por Vialidad Nacional indicó además que las condiciones climáticas afectan principalmente a rutas de montaña y corredores turísticos. “Todos los tramos se encuentran transitables con precaución”, señalaron desde el organismo.

Cómo están los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado este jueves

En cuanto a los pasos internacionales entre Neuquén y Chile, Vialidad Nacional confirmó que el paso Cardenal Samoré está habilitado en el horario de 9 a 19.

El paso Pino Hachado también permanece habilitado, aunque con circulación permitida entre las 9 y las 18. En ambos cruces se exige portar cadenas por las condiciones climáticas.

Sobre la ruta nacional 231, camino al paso Cardenal Samoré, el organismo informó sectores con lluvias intensas, calzada mojada y posible formación de hielo. Además, recomendaron mantener distancia de frenado y evitar maniobras de sobrepaso.

Niebla espesa en la Ruta 22, entre Cerro Bandera y Cutral Co. Foto: gentileza.

En la ruta nacional 242, que conduce al paso Pino Hachado, se registraron lloviznas, viento y sectores con posible hielo sobre la calzada. El tránsito continúa habilitado para todo tipo de vehículos.

Vialidad Nacional recordó que los partes se actualizan de manera periódica y recomendó consultar el estado de rutas antes de viajar por la cordillera, especialmente ante el pronóstico de lluvias.

Alerta amarilla en Neuquén: qué rutas tienen niebla y riesgo de hielo

Uno de los sectores más complicados es la ruta nacional 237, entre Piedra del Águila, Collón Cura, Arroyo Limay Chico y el empalme con la ruta 40. Allí se reportó visibilidad reducida por bancos de niebla y posibilidad de hielo en algunos sectores.

También se registran complicaciones en la Ruta 40, especialmente en las zonas de Villa La Angostura, el empalme con la ruta 231 y el corredor de Siete Lagos. Según el informe oficial, hay lluvia, calzada mojada y niebla en distintos tramos.

En varios sectores cordilleranos, Vialidad remarcó además la presencia de animales sueltos y posibles caídas de piedras. Por ese motivo, recomendaron reducir la velocidad y respetar la portación obligatoria de cadenas.

En la ruta 22 se presentan complicaciones en el tramo que une Cerro Bandera con Cutral Co. Según el reporte difundido, hay visibilidad reducida por niebla espesa y pidieron circular con extrema precaución. Desde el organismo recomendaron disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar luces bajas y antiniebla.

El reporte actualizado a las 8 de este jueves indicó que la ruta nacional 234 también permanece habilitada. «Transitable con precaución, calzada despejada, posible formación de hielo y zona con posibles caidas de rocas», informaron. Además señalaron que es una «zona con animales sueltos». En todos los casos se pidió circular con precaución por las condiciones climáticas cambiantes.