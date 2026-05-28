Elecciones UNCo: uno a uno, así quedaron los nuevos decanatos de las facultades de Neuquén y Río Negro

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) determinó el nuevo miembro representante como rectorado y las listas ganadoras por decanato en cada sede. La elección se definió mediante el sistema de voto ponderado, que otorga un valor específico a cada sector de la vida académica.

La fórmula oficialista de la Lista N° 1 «Futuro UNCo«, encabezada por el biólogo Christian Lopes y la geógrafa Lorena Higuera obtuvo la victoria como miembros del rectorado, elegidos por la comunidad universitaria de Neuquén y Río Negro. En cada facultad se eligió el decanato para los próximos cuatro años, donde en la mayoría tuvo un único candidato.

Elecciones universitarias: los candidatos ganadores en cada facultad de la Unco

En la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDECS), las elecciones consagraron a Julio Monasterio como nuevo decano de la institución universitaria y a María Belén Álvaro como vicedecana. Tras los dos días de votaciones, el principal de la lista L21 FU Fadecs se consagró con 59.08% de los votos. La Lista 22 “Impulsar” obtuvo el 40,92%. Los resultados corresponden al escrutinio provisorio actualizado durante la madrugada del 28 de mayo.

La otra lista candidata, «L22 Impulsar» obtuvo el 40.92% de los votos de parte de estudiantes, docentes, no docentes.

Julio Monaterio y María Belén Álvaro, elegidos como decano y vice-decana de la Fadecs (Foto: Zona Prensa)

En la Facultad de Administración y Ciencias Sociales (FAAS), la Lista 10 “AF” con Marcelo Aranda se impuso en la elección de decano/a con el 61,46% de los votos ponderados, según el escrutinio provisorio con el 100% de las mesas cargadas y confirmadas. Detrás quedaron la Lista 12 “U y G”, con el 19,77%, y la Lista 2 “Cufacias”, que obtuvo el 18,77%.

Para la Facultad de Lenguas (FALE), la Lista 19 “Colcom” con María Male ganó la elección de decana con el 56,39% de los votos ponderados sobre mesas cargadas. La Lista 18 “HF” alcanzó el 43,61%. El escrutinio provisorio indicó que el total de las mesas fueron cargadas y confirmadas.

En la Facultad de Tecnología y Administración (FATA), la Lista 14 “Proyectar” obtuvo el triunfo en la categoría decano/a al reunir el 67,3% de los votos ponderados. En segundo lugar quedó la Lista 20 “Intefacta”, con el 32,7%, en una elección que contó con el 100% de las mesas cargadas y confirmadas.

Por su parte en la Facultad de Turismo (FATU), la Lista 5 “Integra” con Juan M. Andrés y Carolina Merli se quedó con la mayoría de los votos ponderados para decano al alcanzar el 58,08%, mientras que la Lista 24 “IFATU” obtuvo el 41,92%. De acuerdo al escrutinio provisorio, las mesas cargadas alcanzaron el 100%, aunque las confirmadas llegaban al 62,5%.

Elecciones universitarias: las facultades con un único candidato a decano

En diversas ramas institucionales, se presentaron una única lista como candidato para afrontar los siguientes cuatro años al cargo de decano en cada facultad. Estos casos se presentaron en:

Facultad de Ciencias Agrarias (FACA): LISTA N°9: «Encuentro para cambiar la UNCo»

Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (Facep): LISTA N°11: «Gestión y Solidaridad

Facultad de Ciencias Marinas (Facimar): LISTA N°23: «Fuerza de Mar

Facultad de Economía y Administración (FAEA): «LISTA N°8: FAEA crece»

Facultad de Humanidades (FAHU): LISTA N°1: «Más humanidades»

Facultad de Informática (FAIF): LISTA N°3: «LAFAI»

Facultad de Ingeniería (FAIN): LISTA N°6: «Somos ingeniería»

Facultad de Ciencias Médicas (FAME): LISTA N°13: «Facimed crece»