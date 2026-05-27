Mundial 2026: Argentina, una selección que gusta, contagia y sueña con la doble corona

La Selección Argentina tocó el cielo con las manos en Qatar, pero ninguno de sus integrantes piensa bajar de la nube. Todo lo contrario. Desde aquel inolvidable regreso al país, los Lioneles Messi y Scaloni, no hicieron más que sostener la ilusión y poner proa hacia la defensa y a un doblete que sería formidable. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Es imposible? Ni a palos. La Albiceleste puede fallar, pero tiene fútbol, pone cuando que hay poner y consiguió colocar a varios de sus jugadores en el top mundial.

“Cuti Romero es el mejor central del planeta”, “No hay volante más completo que Enzo Fernández”, “El Dibu Martínez es una bestia”, son frases que suenan seguido y están cargadas de realidad. Jugadores que parecían terrenales, pero rompieron pronósticos y son top en serio. La lista sigue y eso tiene que ver con la tremenda conquista del 2022, que todos sueñan con replicar.

De movida, los Lioneles muestran una versión diferente. Está claro que el 10 no es el mismo y hasta puso en duda la presencia en su sexta cita mundialista. Pero eso se compensa con la experiencia que acumuló su tocayo técnico. Scaloni se ganó todo el respeto y ya suena en Real Madrid, aunque lo suyo está en la Selección. Vive en Mallorca, pero recarga energías cuando toma mates en la vereda de Pujato. Y contagia.

Sin Fideo, con opciones

Está claro que ese clima ideal se generó a partir de las victorias y el trabajo fue más sencillo. La primera tarea pasó por encontrar al reemplazante de Ángel Di María, quien se mantuvo firme en su postura del adiós luego de la Copa América 2024. Picó en punta fue Thiago Almada, pero con el correr de los partidos perdió terreno.

Balerdi (6), el colado de la foto que se ganó un lugar. ¿Doble 9? No es prioridad, pero sí una alternativa. (Archivo FBaires)

De todos modos, Scaloni siempre encontró opciones. Con o sin Messi, se las ingenió, y dos que no estuvieron en Qatar, Nico González y Giuliano Simeone, subieron sus acciones hasta lograr una alta consideración en el cuerpo técnico. Ambos aportan algo que no abunda: sacrificio y la posibilidad de ocupar más de un puesto.

Lesiones en defensa y un Dibu colosal

Los mayores inconvenientes a la hora de armar el equipo se dieron en defensa, aunque también es real que la Selección siempre se acomodó y apenas recibió 14 goles desde que levantó el trofeo en Qatar. Dibu fue una máquina de acumular vallas en cero y en esa inalterable línea de 4 que Scaloni nunca toca, asomaron opciones.

El gran problema se dio con las lesiones. Primero con Lisandro Martínez, quien tenía todos los puntos para quedarse con el puesto de Nico Otamendi. Se lo sacó, pero su cuerpo le pasó factura y el veterano que jugará en River la bancó y después recuperó su lugar. El esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha de Cuti Romero es el gran tema que ocupará al cuerpo técnico hasta el del debut. Llegará con lo justo, pero después de una larga inactividad. Y, claro, será una cuestión de estado.

Cuti, un indiscutido que llega con lo justo. (Archivo Clarín Fotografía)

Campeones que fluyen

El resto, fluye. La extrema calidad que hay en la zona media con Enzo, Alexis, De Paul y Paredes da tranquilidad e incluso abre la chance de que todos puedan compartir cancha con Messi de media punta y uno de los 9 como faro. Ahí, la disputa sigue abierta, pero con la misma tendencia que en los últimos tiempos: el titular el Julián Álvarez y el Toro Martínez está siempre listo para entrar y facturar.

Así lo hizo para ganar la Copa América, en un triple de antología que metió Scaloni porque miró al costado y estaban Lo Celso y Paredes. Los tres armaron la jugada del título. Esa es la mano que se espera en tierra norteamericana para soñar y pensar que la cuarta estrella es posible.