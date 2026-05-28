Río Negro lanzó el plan de entrega de garrafas: “Acá no tenemos un Estado que abandona a su gente”

El operativo de entrega y recarga de garrafas de gas llegará a más de 8.000 familias de toda la provincia.

El viejo plan Calor Gas que desde 2013 distribuye garrafas de gas envasado a familias que no cuentan con la red de gas natural, se transformó ahora en el programa “Río Negro energía en tu hogar garrafas” que llegará a unas 8.217 familias con la distribución de 66.698 garrafas (incluyendo recargas) hasta fines de septiembre.

El plan de la secretaría de Energía y Medio Ambiente presentó hoy un cambio significativo con la ampliación de los servicios ofrecidos por la cooperativa Coopetel de El Bolsón que, luego de una prueba piloto el año pasado de distribuir las garrafas en esa localidad, firmó un acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck y la secretaria Andrea Confini para proveer el servicio en toda la Zona Andina, que tiene la mayor cantidad de beneficiarios por la magnitud de Bariloche.

Así entre Coopetel, que amplía su operatoria para llegar a 5.009 beneficiarios de Zona Andina, e YPF Gas -el histórico proveedor- con poco más de 3.000 familias de Región Sur y Zona Atlántica, se cubrirá la distribución.

El próximo lunes 1 de junio comenzará la entrega de las garrafas de gas de 15 kilos que tendrán una recarga cada 15 días durante las 20 semanas más crudas del invierno, hasta el 30 de septiembre. El operativo significa una inversión de 2.152 millones de pesos, según afirmó Confini al realizar el lanzamiento este jueves en Bariloche.

Weretilneck y Andrea Confini firmaron un acuerdo con Coopetel para que provea las garrafas en la Zona Andina.

Confini destacó la inversión y apuntó a la quita de subsidios y Zona Fría

“Es un esfuerzo grande de la provincia cuando se mira al gobierno nacional que quita los subsidios o a los diputados patagónicos que eliminan la Zona Fría”, dijo Confini en el momento más político de la presentación. Luego Weretilneck ratificó esa premisa sin mencionar directamente al gobierno de Javier Milei, pero al remarcar la fuerte presencia del Gobierno en políticas sociales.

“Acá no tenemos un Estado que abandona a su gente a la buena de Dios”, dijo el mandatario que remarcó la importancia de “no naturalizar ni dar por hecho este tipo de acciones porque este tipo de acciones son bien nuestras, ocurre en Río Negro”.

El programa de garrafas incorporó además un sistema más moderno y digitalizado para la inscripción de beneficiarios y tendrá un sistema de alerta mediante un Bot que avisará a cada usuario la fecha y el lugar de entrega que le corresponderá cada vez, desde ahora hasta septiembre.

Confini remarcó la dimensión del programa que solo en Bariloche tiene 43 puntos de entrega y alcanza a 82 barrios de la ciudad más poblada. Dijo que la inversión que realiza el Gobierno es equivalente a la compra de 60 patrulleros policiales o la edificación de una escuela.

Nuevo acuerdo con Coopetel para ampliar su prestación

Tanto Confini como Weretilneck pusieron de relieve el nuevo acuerdo con Coopetel por tratarse de una cooperativa rionegrina que “generará empleo”. Su acuerdo en principio se extiende hasta mayo de 2027.

El gobernador repasó la historia de la cooperativa de El Bolsón con la provisión de gas en las plantas de los pueblos de la Región Sur, que funcionaron hasta la construcción del gasoducto de la Línea Sur y el presidente de la entidad, Marcelo Contardi, afirmó que con el nuevo acuerdo provincial se invirtió en camiones, envases y tanque de almacenamiento. También dijo que abrirán un depósito en Bariloche para la nueva operatoria y tomarán personal.