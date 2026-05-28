El secreto para lograr que el pan de banana quede húmedo, suave y perfumado

@miriambuffa comparte una de sus recetas favoritas. Ideal para acompañar con la infusión que más te guste.

Lista de Ingredientes

bananas bien maduras: 257 gr

manteca derretida y atemperada: 100 gr

aceite vegetal o neutro: 15 ml

azúcar rubia o blanca: 170 gr

huevos: 2

yogur natural o crema de leche: 70 gr

extracto de vainilla: 1 cdita.

harina 0000: 240 gr

polvo de hornear: 6 gr

bicarbonato: 2 gr

sal: 3 gr

canela (opcional): 2 gr

nueces tostadas picadas: 90 gr

Preparación

Pisar las bananas hasta obtener un puré. Agregar la manteca derretida apenas tibia, el aceite,el azúcar, vainilla y mezclar. Incorporar los huevos de a uno y luego el yogur o crema.

Aparte mezclar harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela. Integrar a la mezclar sin batir de más. Agregar las nueces tostadas.

Volcar en molde enmantecado de 20 x 10 x 10 cm. Si querés, decorar con una banana cortada al medio y más nueces.

Hornear a 170° C (horno precalentado) entre 55 y 70 minutos hasta que al pinchar salga apenas húmedo.

Tips

* Usar bananas muy maduras cambia completamente el sabor y humedad.
* No sobremezclar la harina para que no quede pesado.
* Al día siguiente queda todavía más húmedo y rico.
* Se conserva 3 o 4 días bien envuelto.


