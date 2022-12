Argentina Campeón Mundial: qué pidió el Papa Francisco tras los festejos de la selección en el país

Tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Papa Francisco le envió un pedido a los jugadores que dirige Lionel Scaloni. En sus declaraciones, se mostró contento respecto por el desempeño en la final que disputaron sus compatriotas frente a Francia. Además, puso énfasis sobre los valores del deporte. «El deporte ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo», reflexionó Bergoglio.

Sobre las sensaciones de Francisco tras el resultado coronó a Argentina Campeón del Mundial, el cardenal argentino Leonardo Sandri aseguró que el Papa fue «el primero de los contentos» con la consagración de la albiceleste.

«Claro que hablamos del tema con el Papa, todos estamos muy contentos por la victoria de Argentina en la final del Mundial de fútbol«, declaró Sandri en diálogo con la agencia de noticias italiana ANSA.

«Los niños juegan. Ahí vamos a una cosa muy bonita que es el valor del juego, del deporte, incluso del propio juego. Jugar y hacer deporte. Es una bendición poder hacerlo bien porque el deporte es algo noble. Todos necesitamos esta gratuidad del deporte», Jorge Mario Bergoglio, Papa de la Iglesia Católica

En la misma línea, el Santo Padre reflexionó respecto a las enseñanzas que espera que deje la última edición del Mundial. «Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar el espíritu deportivo, que nos hace nobles. El deporte ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo», agregó.

Además, en una entrevista con la televisión italiana, Bergoglio se sumó a las repercusiones de personalidades destacadas que hablaron sobre el Mundial y explicó que los valores del deporte son importantes por sobre todos los resultados. En ese sentido, envió un pedido expreso a los jugadores que dirige Lionel Scaloni.

«Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. A los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien«, expresó el Sumo Pontífice.