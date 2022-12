Deportistas inundaron las redes de felicitaciones tras la consagración de Lionel Messi y Argentina

La Selección Argentina ganó una épica y agónica final para lograr la tercera estrella en el escudo. Con una enorme participación de Lionel Messi y Emiliano «Dibu» Martínez, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inspiró la admiración de referentes del ambiente deportivo tras la consagración en el Mundial Qatar 2022.

Luego de las espectaculares voladas del Dibu Martínez en el arco y el penal de Gonzalo Montiel, las redes se inundaron de mensajes de distintas personalidades del fútbol y del deporte. En Twitter e Instagram, referentes de distintas disciplinas se rindieron a los pies del seleccionado argentino y su capitán, Lionel Messi.

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI