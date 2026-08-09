Arrancó el Clausura de la Liga Confluencia: victoria de Deportivo Roca y empates de Regina y La Amistad

Luego de cuatro semanas, regresó el futbol de la Liga Confluencia. Tras varios fines de semana donde no hubo actividad en el Alto Valle debido a las condiciones climáticas, este domingo volvió a rodar la pelota por la 1° fecha del Clausura.

En Regina hubo doble acción. El Albo debutó en su casa ante Cimac e igualó sin goles. El actual bicampeón fue más que el Celeste pero no pudo romper la fortaleza de Guillermo Navarro, figura del partido.

Además, Círculo Italiano logró un importante triunfo ante Pillmatún por 4-2 en el regreso de Hugo San Martín al banco del Grana. Triplete de Mariano Cheuquepan y gol de Paul San Martín para el vencedor. Para la visita convirtió Lucas Santos y Santiago Aimasso. Con los tres puntos, salió del último lugar y está fuera de la zona de descenso.

Deportivo Roca arrancó con el pie derecho el Clausura. El Naranja, que viene de ser subcampeón en el Apertura, derrotó de visitante a Unión por 2-1 en La Mejor del Valle, con tantos de Damián Quezada y Martín Pagano. En el Zit Formiga, Petroleros dio la sorpresa y venció a Argentinos del Norte por 1-0 con gol de Jorge Romero.

Por otro lado, Cipolletti venció a Catriel por 3-1. Goles de Enzo Vallejos, Máximo Ramos y Nahuel Oliva para el Albinegro y Enzo Petretto para la Depo. Además, Fernández Oro igualó 2-2 ante San Martín.

La Amistad empató 1-1 en su visita a Deportivo Huergo. El equipo cipoleño se había adelantado con gol de Mauro García pero puso el partido en tablas Guillermo Morales.

Tabla acumulada de la Zona Campeonato:

Atlético Regina – 31 puntos

Deportivo Roca – 31 puntos

Cipolletti – 23 puntos

La Amistad – 22 puntos

San Martín – 21 puntos

Cimac – 19 puntos

Argentinos del Norte – 18 puntos

Unión AP – 17 puntos

Petroleros – 17 puntos

Pillmatún – 16 puntos

Círculo Italiano – 13 puntos

Catriel – 12 puntos

Fernández Oro – 12 puntos

Deportivo Huergo – 12 puntos

*Los últimos dos descenderán a la segunda división.

La 1° fecha de la Zona Ascenso

La Zona Ascenso regresó tras una gran inactividad. Luego de casi dos meses, se abrió el Clausura, que determinará los ascensos a la Zona Campeonato 2027. Los dos primeros de la tabla acumulada disputarán la primera categoría la próxima temporada.

En Cinco Saltos, Independiente de Catriel obtuvo una gran victoria. En condición de visitante, goleó por 3-0 a Maracacinho. Además, Chichinales y Experimental igualaron sin goles. Por último, Cecap venció en el Luis Maiolino a Deportivo Mainque por 3-1.

La nota negativa de la fecha fue la suspensión de Deportivo Godoy-Alto Valle. El árbitro Gastón Sandoval tomó esta decisión luego de que uno de los asistentes fuera agredido por el público visitante.

Además, hubo otros dos postergados con anticipación: San Isidro-San Sebastián (sin fecha programada) y San Carlos y El Salvador. El choque entre allenses y cipoleños se disputará el próximo jueves desde las 22:00 horas.

Tabla acumulada de la Zona Ascenso: