Roberto Zgaib, de LLA de Roca: «La sociedad reclama transparencia»

Roberto Zgaib no decidió aún si va a ser candidato en Roca, aunque tiene en claro que la municipalidad necesita cambiar de rumbo. Enrolado en La Libertad Avanza, el empresario afirmó que se ciñe a lo que el partido decida a futuro pero dejó en claro que si hay alianzas con otras fuerzas no debe ser un «rejunte» sino que debe tener «sustento ideológico» o al menos un proyecto superador coherente para la ciudad. Además, planteó que la sociedad «reclama transparencia».

Zgaib ya fue candidato a intendente de Roca en dos ocasiones, por un partido vecinalista y por el PRO, la última vez en 2015. Ahora asegura que evalúa su futuro político, entre cuestiones personales y laborales.

El empresario roquense recuerda que se sumó a la LLA porque coincidía con las ideas de Javier Milei. A nivel provincial se sumó como responsable financiero del partido en momentos que era dirigido por la diputada Lorena Villaverde. La negativa de Zgaib a pagar facturas en las que comprobó que había habido contraprestación originó un fuerte conflicto en la dirigencia del partido.

Luego, tras la salida de Villaverde de la dirigencia real de LLA en la provincia, tras el rechazo que enfrentó en el Senado para ingresar tras ser elegida en octubre de 2025, y su posterior decisión de seguir como diputada, Zgaib empezó a trabajar con el grupo que lideran principalmente Enzo Fullone y el abogado de Viedma Damián Torres.

La candidatura o no del empresario roquense también tiene que ver con una idea que lanzó el líder del PRO, Juan Martin, de armar un frente para evitar que el sorismo vuelva a ganar en la ciudad, luego de más de 20 años de gobierno. En este esquema el propio Martin dijo estar dispuesto a ser candidato. La idea fue hasta recogida por el gobernador Alberto Weretilneck meses atrás y luego ratificada hace dos semanas por la conducción de Juntos Somos Río Negro a este medio.

El empresario roquense destacó el trabajo que Fullone está realizando para ampliar los márgenes del partido y dijo que responde orgánicamente a la conducción partidaria.

Zgaib indicó que están elaborando con un grupo de trabajo de la LLA de Roca distintas propuestas de «políticas de desarrollo» para la ciudad.

Pese a no tener una definición de si será candidato, el empresario hizo hincapié en que desde el municipio se debería promover la actividad privada. En este sentido aseguró que es necesario terminar con algunas «regulaciones» que conspiran contra la instalación de comercios en la ciudad, como son los requisitos actuales que pide el municipio para abrir un local y los plazos para lograr la habilitación.

También planteó la necesidad del desarrollo turístico de la ciudad, con eje en Paso Córdoba, y también que se deben cambiar las políticas de promoción para que las empresas se instalen en el Parque Industrial II de la ciudad, a través de exenciones impositivas y con la conducción de un ente mixto (estatal y privado).