Le dispararon a un barrendero para robarle la bicicleta en Neuquén: qué se sabe de su estado de salud

Un violento robo ocurrió en el oeste de Neuquén en la madrugada de este sábado 8 de agosto. Un barrendero recibió un disparo mientras un grupo de ladrones intentaba robarle su bicicleta. Qué se sabe.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió minutos antes de las 6 sobre la calle Moritán, y la víctima fue trabajador de Cliba de 56 años.

Si bien el caso se mantiene bajo hermetismo por parte de las autoridades, este medio pudo saber que está bajo investigación por parte de la Fiscalía de Robos y Hurtos, y en principio intervino el fiscal Horacio Maitin y el asistente letrado Faustino Zabala.

Qué se sabe del estado de salud del barrendero baleado en el oeste de Neuquén

La víctima fue intercepetada por al menos dos asaltantes. Sin embargo, debido a la vorágine del momento, el trabajador no logró identificar si había otro integrante más en el grupo de delincuentes.

Ante la negativa de otorgorle su bicicleta, el hombre fue disparado en la zona del abdomen. En las pericias se logró detectar en las pericias una vaina de 9 milímetros.

Mientras tanto, el trabajador fue trasladado al Hospital Castro Rendón y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según el último parte de salud, logró evolucionar tras la última operación, pero continúa internado intensiva.

Por su parte, la Brigada de Investigaciones realiza un relevamiento de cámaras de seguridad para lograr capturar imágenes de la banda delictiva, que efectuó el ataque con las caras cubiertas.