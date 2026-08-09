Comenzaron las gestiones para asfaltar la ruta que un pueblo de Neuquén espera hace años

El Ejecutivo anunció este fin de semana el inicio del proyecto ejecutivo para asfaltar la Ruta Provincial 47 entre el acceso urbano a la localidad de Santo Tomás, en la zona centro de la provincia, y la Ruta Nacional 237.

La noticia fue confirmada durante una visita oficial encabezada por el secretario del Interior, Gustavo Coatz; el delegado de la región del Limay, Sergio Epullán; y la directora de Estudios y Proyectos de Vialidad Provincial, Miriam Oropel, además del presidente de la Comisión de Fomento, Víctor López.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución, según indicaron los funcionarios provinciales, de 180 días, periodo durante el cual se llevarán adelante los estudios técnicos necesarios para consolidar la propuesta, gestionar el financiamiento y avanzar, luego, con la licitación de la obra.

Coatz aseguró que el objetivo del Gobierno es lograr que todas las localidades neuquinas puedan tener un acceso pavimentado y mejorar las condiciones de conectividad.

«Para poder concretar cosas, lo primero que hay que hacer es estudiar el lugar, hacer un proyecto, y eso es lo que estamos firmando hoy«, remarcó el secretario del Interior.

Asfalto para la Ruta 47, un pedido «de hace muchos años»

López, a su turno, destacó que esta obra representa «un pedido que viene de toda la población desde hace muchos años» y remarcó la importancia que tendrá la futura pavimentación ya que mejorará el principal acceso que tiene la localidad con el resto de la provincia por la conexión con la Ruta 237.

Las autoridades también visitaron el centro de salud local, que será remodelado y refuncionalizado con la comisión de fomento a cargo de la ejecución de los trabajos, y la futura delegación del Instituto de Seguridad Social (ISSN), cuyo plazo de finalización se estima para septiembre.