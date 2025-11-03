Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo ante Bélgica en el Mundial Sub 17 de Qatar

Argentina debutó en el Mundial Sub 17 de Qatar con una victoria por 3 a 2 frente a Bélgica en Doha. Fue un partido lleno de emociones y resultados cambiantes. El equipo dirigido por Diego Placente dio una muestra de carácter en su primer desafío en el Grupo D.

Golpe de inicio y reacción belga

El equipo belga hizo notar su superioridad física en los primeros minutos, pero luego el seleccionado argentino se acomodó en el partido y aprovechó una subida del lateral derecho Santiago Silvera, quien envió el centro que terminó en el gol de Ramiro Tulián a los 36 minutos del primer tiempo. El juvenil de Belgrano la controló y definió de volea al segundo palo.

El árbitro adicionó cuatro minutos al final del primer tiempo y, cuando parecía que el partido se iba 1-0 al descanso, Bélgica empató gracias a Arthur De Kimpe.

Remontada desde el banco

Argentina estaba jugando un correcto segundo tiempo, pero Stan Naert metió el 2 a 1 parcial a los 15 minutos.

Diego Placente realizó cambios que dieron resultado inmediato. A los 23 minutos, el recientemente ingresado Facundo Jainikoski anotó el gol del empate. Tres minutos después, él mismo asistió a Felipe Esquivel, también ingresado desde el banco. El joven de las inferiores de River controló el balon adentro del area y definió fuerte al primer palo.

Argentina sostuvo el resultado en los minutos finales y aseguró los 3 puntos. La selección se posiciona como uno de los aspirantes del Grupo D, que completan Tunez y Fiyi.

El nuevo formato y la agenda de la Albiceleste

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 inaugura el nuevo formato ampliado con 48 selecciones. La Selección Argentina, que consiguió su lugar tras clasificarse en el Sudamericano de Colombia y coronarse campeona en el Torneo de L’Alcúdia, ya conoce su calendario para la fase inicial.

El jueves 6 de noviembre a las 10:30 (hora argentina) el seleccionado jugará contra Tunez. Cierra la fase de grupos el domingo 9 de noviembre a las 9:30 (hora argentina) contra Fiyi.

El objetivo de Diego Placente en la conducción de este equipo es el mismo que consiguió en la Sub 20: llegar a la final. Una meta que la categoría juvenil nunca ha alcanzado en el historial del torneo.