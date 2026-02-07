La Milla Nocturna fue un éxito en Cipolletti, con más de 270 corredores: todos los resultados

La segunda edición de la Milla Nocturna fue una verdadera fiesta del atletismo en Cipolletti, con la participación de más de 270 corredores de distintas localidades de la región, acompañados por el infalible apoyo de sus familias en los vallados. La prueba se desarrolló en la antesala de lo que será la 40ª edición de la tradicional Corrida, prevista para el 7 de marzo.

La competencia fue organizada por la Dirección General de Deportes del Municipio, junto a la Escuela Municipal de Corredores de Cipolletti, y fiscalizada por la Federación Atlética de Río Negro. El circuito consistió en dos vueltas por la calle Fernández Oro, con un total de 1.609 metros.

La primera largada de esta prueba rápida fue a las 20, con los infantiles como protagonistas. El triunfo quedó en manos del cipoleño Valentino Selzler, que completó el recorrido en 6m47s, seguido por el también local Julián Ezequiel Jiménez (7m04s).

El cipoleño Valentino Selzler llegó primero en infantiles y festejó en la Milla Nocturna.

En cadetes, se impuso el representante de Cinco Saltos, Alejo Benegas (5m59s). El podio lo completaron los cipoleños Santiago Mochkofsky (6m20s) y Adolfo Calixto González Pita (7m13s).

El turno de los Veteranos

Los Veteranos largaron alrededor de las 21, con categorías A, B y C en ambas ramas. En Mujeres, el Veterano A quedó en Cipolletti: Malena Trecanao se impuso con un tiempo de 5m42s, seguida por Ana Albornoz de Fernández Oro (6m18s) y Luciana Chandia, también de Cipo (6m23s).

En la B, el podio fue completamente local: Josefina Monzani ganó con 6m29s, mientras que Lucy Murillo y Camila Edorna compartieron el segundo y tercer puesto (6m44s). En la C, la victoria fue para Miriam Quintreman, de General Roca (7m07s), acompañada por las neuquinas Plácida Arce (7m37s) y Bibiana Bricca (10m40s).

En la rama masculina, la categoría A fue para el roquense Alexis Corrias, con un excelente tiempo de 4m24s. Lo siguieron el neuquino Alberto Bravo (4m57s) y Nelson Torres, también de General Roca (4m58s).

La B volvió a quedar en Cipolletti: Darío Selzler fue primero (5m11s), seguido por Rogelio Villar (5m22s) y Sebastián Medina (5m27s). En la C, el ganador fue el neuquino Francisco Torres (5m33s), mientras que los cipoleños Gustavo Alberto Paillalef (5m56s) y Checho Sergio Paneiva (5m58s) completaron el podio.

Los Seniors y Juniors cerraron la jornada en Cipolletti

Cerca de las 21:30 largaron las damas en Seniors y Juniors, y los dos primeros puestos se quedaron en Cipolletti. En Seniors, la ganadora fue Andrea Martina Escuero, con un tiempo de 5m10s, seguida por la roquense Marilyn Fontana (5m27s) y por la local Julia Mon (5m48s).

En Juniors, Mora Corva fue la vencedora, completando el recorrido en 6m31s. Cuatro segundos después arribó Chiara Barlani, también de Cipo (6m35s), mientras que el tercer puesto del podio fue para Guadalupe Bertinat Malaspina, de General Roca (6m53s).

Una vez finalizada la actividad femenina, fue el turno de los varones, que le dieron cierre a la fiesta atlética sobre la Fernández Oro. En Seniors, el triunfo fue para el local Gabriel Bastías, quien completó los 1.609 metros en 4m51s. Lo siguieron el allense Samuel Necul y el neuquino Ramiro Alias, ambos con un registro de 5m00s.

Por último, la categoría Juniors de Varones quedó en manos de dos atletas de General Roca: Thiago Suárez finalizó primero (4m58s) y Máximo Biliansky fue su escolta (5m18s).