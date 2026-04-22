Argentina se quedó sin su único campeón mundial de boxeo: le retiraron el título a Mirco Cuello

El argentino Cuello se quedó sin el título mundial interino pluma de la AMB.

El boxeo argentino volvió a quedarse sin campeones mundiales en la rama masculina tras la decisión de la AMB de retirar el título interino de peso pluma que ostentaba Mirco Cuello, de 25 años, tras imponerse por nocaut en el segundo asalto al español Sergio Ríos Jiménez en Libia, en agosto del año pasado.

La razón de la drástica determinación radica en la imposibilidad de que el oriundo de Arroyo Seco pudiese defender su cinturón ante el japonés Tomoki Kameda en Kirguistán, pues el retador acusó una lesión que llevó a la cancelación del combate.

Al excederse los plazos en que Cuello debía defender obligatoriamente el título, le fue retirado el mismo. Sin embargo, la mala noticia llegó precedida de una muy buena para el invicto argentino, que fue designado por el organismo como primer retador al título mundial absoluto de la división que actualmente ostenta el estadounidense Brandon Figueroa.

Si bien todavía no hay fecha para ese combate de título mundial, para el argentino representará seguramente la posibilidad de volver a pelear en los Estados Unidos por sexta vez en su carrera.

Su última presentación, en febrero del año pasado, lo dejó muy bien visto en la meca del boxeo gracias al nocaut en el décimo y último round que consiguió ante Cristian Antonio Olivo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El récord profesional que tiene a Mirco Cuello como el mejor boxeador argentino de la actualidad se compone de 16 peleas ganadas, sin empates ni derrotas, habiendo conseguido 13 de esas victorias antes del límite de asaltos estipulados.

Cinco de las mismas, además, las consiguió en los Estados Unidos, un terreno siempre difícil de conquistar para los peleadores sudamericanos.