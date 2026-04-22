Preocupación en la NBA: una figura sufrió una conmoción cerebral y abandonó el partido

La serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste tuvo un giro inesperado en San Antonio. Los Spurs dejaron escapar una ventaja de 14 puntos en el último cuarto y cayeron 106-103 ante Portland Trail Blazers. Wembanyama, elegido recientemente Jugador Defensivo del Año, tuvo que abandonar el partido por una conmoción cerebral.

El pivote francés debió abandonar el encuentro en el segundo cuarto tras un fuerte golpe en la cabeza. Sin su principal figura, el equipo texano perdió solidez en el cierre y permitió la remontada visitante, que igualó la serie 1-1 y recuperó la ventaja de localía.

La acción que encendió las alarmas ocurrió cuando restaban 8:57 para el descanso. Wembanyama cayó tras el contacto defensivo y golpeó su cabeza contra el parquet. De inmediato se activó el protocolo de conmoción cerebral de la NBA, que establece la salida obligatoria del jugador y un periodo mínimo de evaluación antes de su regreso.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Según informó el periodista Shams Charania, el diagnóstico fue confirmado tras el partido. El reglamento de la liga indica que el jugador no puede retomar la actividad completa durante al menos 48 horas y deberá superar distintas evaluaciones médicas antes de recibir el alta.

Horas antes, Wembanyama había sido homenajeado por el público tras recibir el premio al mejor defensor del año, otorgado por unanimidad. Hasta su salida, los Spurs habían controlado el juego e incluso llegaron al último cuarto con una ventaja de dos dígitos. Sin embargo, Portland reaccionó a tiempo y cerró el partido con un parcial decisivo. La serie se trasladará ahora a Portland, donde se disputarán los próximos dos juegos, con la eliminatoria igualada 1-1.

Con información de Infobae