Argentina venció a México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 Femenino por segunda vez en su historia

Argentina le ganó en el descuento a México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20.

La Selección Argentina se quedó con un triunfazo 3-2 frente a México en Katowice, Polonia, y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 Femenino.

Es la segunda vez en la historia que la albiceleste alcanza dicha instancia y la primera que lo hace con dos triunfos en el certamen: la anterior fue hace sólo dos años en Colombia 2024.

El equipo de Christian Meloni llegaba al partido con la necesidad de sumar al menos un punto para avanzar de fase sin depender de otros resultados.

Los goles del Sub 20 femenino ante México

#ARG 3 – 2 #MEX | 90'+2' ST | ¡GOOOL DE ARGENTINA!



Delgado aparece en el cierre y pone a Argentina nuevamente arriba en el marcador. La Selección queda muy cerca de los octavos.



Mirá en vivo el Mundial Femenino Sub-20 en https://t.co/CkG5NHbnvO #SomosMundiales pic.twitter.com/ShQquXP1Qm — TVP (@TV_Publica) September 11, 2026

Sin embargo, tras comenzar en ventaja por el gol de Annika Paz, Deiry Ramírez marcó un doblete y puso al frente al Tri.

#ARG 2-2 #MEX | 78' ST | ¡GOOOL DE ARGENTINA!



Velasco Heim aparece para marcar el empate y Argentina vuelve a meterse de lleno en el partido.



Mirá en vivo el Mundial Femenino Sub-20 en https://t.co/UZOlx7UTP4 #SomosMundiales pic.twitter.com/hLOMJRAhEt — TVP (@TV_Publica) September 11, 2026

El tiempo se consumía y todo parecía cuesta arriba para Argentina, pero a los 78′ Alma Velasco Heim convirtió un golazo luego de que su tiro libre se estrellara en la barrera y el combinado nacional lograba el objetivo.

🛑 ATENCIÓN. ¡ALERTA EN EL FULBITO DE LOS PIBES!

Pasen y vean el nivel que tomó el fútbol femenino de selección (perdón mi ignorancia pero no lo seguía).



🇦🇷 5 golazos en el triunfo de la sub 20 de Argentina frente a México.



El primero de Argentina es de Liga Profesional.… pic.twitter.com/cE67kOPDNv — Resistencia Republicana (@Resistenciaok) September 11, 2026

A los 91′, Dolores Delgado peleó y robó la pelota para aprovechar un error defensivo de México y darle la victoria agónica a la albiceleste.