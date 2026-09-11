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Argentina venció a México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 Femenino por segunda vez en su historia

El equipo de Christian Meloni dio vuelta el marcador en los últimos 15' y avanzó a la próxima fase de la Copa del Mundo. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Argentina le ganó en el descuento a México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20.

Argentina le ganó en el descuento a México y avanzó a octavos del Mundial Sub 20.

La Selección Argentina se quedó con un triunfazo 3-2 frente a México en Katowice, Polonia, y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 Femenino.

Es la segunda vez en la historia que la albiceleste alcanza dicha instancia y la primera que lo hace con dos triunfos en el certamen: la anterior fue hace sólo dos años en Colombia 2024.

El equipo de Christian Meloni llegaba al partido con la necesidad de sumar al menos un punto para avanzar de fase sin depender de otros resultados.

Los goles del Sub 20 femenino ante México

Sin embargo, tras comenzar en ventaja por el gol de Annika Paz, Deiry Ramírez marcó un doblete y puso al frente al Tri.

El tiempo se consumía y todo parecía cuesta arriba para Argentina, pero a los 78′ Alma Velasco Heim convirtió un golazo luego de que su tiro libre se estrellara en la barrera y el combinado nacional lograba el objetivo.

A los 91′, Dolores Delgado peleó y robó la pelota para aprovechar un error defensivo de México y darle la victoria agónica a la albiceleste.


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La Selección Argentina se quedó con un triunfazo 3-2 frente a México en Katowice, Polonia, y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 Femenino.

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