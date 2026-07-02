Argentina se mide con Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026: formaciones, hora y TV

Lionel Messi lleva 6 goles en este Mundial y es el máximo goleador junto a Kylian Mbappé. (Foto: Clarín - Juano Tesone)

Luego de una fase de grupos perfecta, en la que la Selección Argentina derrotó con autoridad a Argelia, Austria y Jordania, Lionel Scaloni ultima detalles para el duelo ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026, que se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Será el 14° cruce eliminatorio de Scaloni al frente de Argentina desde su llegada en 2018 y su saldo es sumamente positivo: ganó 12 y perdió apenas uno, ante Brasil en la Copa América 2019. Los Tiburones Azules, por su parte, se clasificaron tras empatar sus tres partidos del grupo H frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, y ahora sueñan con dar el golpe.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador todavía mantiene algunas dudas para definir el once inicial. En el arco estará Emiliano «Dibu» Martínez y las primeras incógnitas aparecen en la defensa. Por ahora, hay dos certezas: Nahuel Molina será el lateral derecho y Lisandro Martínez ocupará la zaga por izquierda.

La principal duda pasa por Cristian «Cuti» Romero. El defensor evolucionó del golpe que sufrió ante Austria y el lunes volvió a entrenarse junto al resto del plantel, pero su presencia desde el arranque aún no está confirmada. Si Scaloni decide no arriesgarlo, Nicolás Otamendi volverá a ser titular, como ocurrió frente a Jordania.

En el lateral izquierdo, Facundo Medina y Nicolás Tagliafico pelean por un lugar. El primero fue titular ante Argelia y Austria y mostró un rendimiento muy destacado, incluso con una asistencia para Lionel Messi en el segundo encuentro. Sin embargo, el ex Independiente fue una fija durante gran parte del ciclo Scaloni, por lo que la decisión no será sencilla.

En el mediocampo, el panorama está mucho más claro. El DT repetiría la base de los dos primeros partidos, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada.

En la delantera, Lautaro Martínez volvería a acompañar a Lionel Messi. El «Toro» se sacó la espina de convertir su primer gol en este Mundial ante Jordania, de penal, y hoy corre con ventaja para ser titular. De todas maneras, no se descarta que Julián Álvarez se meta en el equipo, ya que todavía no logró mostrar su mejor versión en el certamen y Argentina espera mucho de él.

Cabo Verde sueña con dar el golpe

El conjunto africano llegó a la Copa del Mundo como uno de los cuatro debutantes, junto a Curazao, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Contra todos los pronósticos, realizó una gran fase de grupos y se metió en los 16avos de final, cuando la mayoría imaginaba que el segundo puesto de la zona sería para Uruguay o España.

«Para nosotros nada es imposible», aseguró Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, entrenador de Cabo Verde, al ser consultado sobre el duelo frente a la vigente campeona del mundo.

El plan de los Tiburones Azules es claro: defender con un bloque bajo y apostar por la rapidez de sus delanteros para lastimar de contraataque. Además, su arquero Vozinha fue una de las grandes figuras en los primeros duelos, con actuaciones decisivas para mantener el arco en cero frente a España y Arabia Saudita.

Argentina parte como amplia favorita, pero sabe que no podrá relajarse ante un rival que dejó de ser solo una sorpresa y se transformó en una amenaza.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Hora: 19:00.

TV: TyC Sports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y TV Pública.

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Estadio: Hard Rock (Miami).