Condenaron a prisión efectiva a un hombre que baleó a un vecino en el barrio 7 de Mayo de Neuquén



La Justicia de Neuquén condenó a Ricardo Esteban Nahuelpi a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, luego de que aceptara su culpabilidad en un violento ataque con armas de fuego ocurrido en el barrio 7 de Mayo. La sentencia se resolvió mediante un acuerdo de partes presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y la asistente letrada Agustina Jarry.



Durante la audiencia de control de acusación realizada en la Ciudad Judicial, el imputado reconoció los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. Ante esto, el juez de garantías Juan Guaita homologó el acuerdo, declaró a Nahuelpi responsable, le impuso la pena efectiva y dictó su segunda reincidencia, ya que el condenado contaba con tres condenas anteriores en su historial.

El violento ataque en el oeste neuquino

De acuerdo con la investigación penal, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, en las inmediaciones de una despensa del barrio 7 de Mayo.

La agresión inicial comenzó cuando una de las víctimas estaba afuera del comercio y un hombre armado comenzó a amenazarla, exigiéndole que abandonara el barrio bajo el pretexto de un supuesto robo.

Segundos después, Nahuelpi y un tercer cómplice salieron armados de una casa cercana. Mientras uno de ellos disparaba al suelo para amedrentar, Nahuelpi le efectuó un disparo directo a la víctima en la pierna. La gravedad de la herida requirió que el damnificado fuera sometido a una intervención quirúrgica.

Un vecino intentó intervenir para detener la balacera, pero los agresores lo rodearon y uno de ellos le propinó un fuerte culatazo en la cabeza con un arma de fuego, causándole lesiones leves.

Tras el ataque, los tres involucrados huyeron a bordo de una camioneta que fue localizada días más tarde por la Policía provincial.



Calificación legal y situación de los cómplices

Nahuelpi fue declarado coautor responsable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves.

El juez Guaita dispuso prorrogar por un mes la detención domiciliaria que el imputado venía cumpliendo, medida que se mantendrá vigente hasta que la sentencia quede firme y sea trasladado a una unidad penitenciaria.

Respecto a los otros dos partícipes del hecho, se informó que en una audiencia realizada el pasado 26 de mayo accedieron al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation), resolviendo así su situación procesal de manera diferenciada.